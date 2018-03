Tặng độc giả vé xem phim 'In Time'

Lấy bối cảnh tương lai, In Time (tên cũ là Now) kể về thế giới nơi con người có thể dừng lại mãi với tuổi 25. Để tránh gia tăng dân số, thời gian trở thành đơn vị tiền tệ để con người thanh toán cho tuổi thọ của mình. Justin Timberlake hóa thân thành Will - chàng thanh niên nghèo bị nghi giết một quý ông có thế lực, cha của Sylvia (Amanda Seyfried). Thực chất, cha cô đã bị xã hội đen sát hại.

"Công cuộc casting diễn viên cho phim thật khó khăn, bởi tôi phải kiếm được những người mà khi hóa trang lên phim, họ trông mới 25 tuổi, nhưng vẫn phải mang dáng dấp của những người đã 105 tuổi. Kể cả các nhân vật phụ hay quần chúng, tôi cũng phải tuyển chọn rất kỹ lưỡng", đạo diễn Andrew Niccol tâm sự.

Ngoài Justin Timberlake và "mỹ nhân Mamma Mia" Amanda Seyfried, In Time có sự tham gia của ngôi sao trẻ Alex Pettyfer trong vai phản diện Fortis, tài tử Cillian Murphy trong vai Leon - Kẻ giữ thời gian. Mỹ nhân Tron Legacy, Olivia Wilde, thủ vai nữ thứ chính trong bộ phim này.

Justin Timberlake và Amanda Seyfried trong phim "In Time". Ảnh: Fox.

Sau các phim tình cảm, tâm lý hài như Bad Teacher, Friends With Benefits, Justin Timberlake đã có vai chính đầu tiên trong một bom tấn hành động, giả tưởng. Nhiều fan mong chờ sau In Time, ca sĩ điển trai sẽ trở thành một siêu sao phim hành động mới của Hollywood.

In Time (Thời khắc sinh tử) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 18/11.

MegaStar tặng độc giả Hà Nội 3 cặp vé và độc giả TP HCM 2 cặp vé dự buổi chiếu ra mắt phim vào lúc 18h ngày 17/11 (trước thời điểm công chiếu chính thức tại VN) ở rạp MegaStar VinCom (HN) và MegaStar Hùng Vương (TP HCM). Để nhận quà, mời bạn đọc tham gia trả lời hai câu hỏi sau: 1. Đây là phim thứ mấy của Justin Timberlake được chiếu tại các rạp Việt Nam trong năm nay? A. 1

B. 2

C. 3

D. 4 2. Hồi đầu năm nay, mỹ nhân Amanda Seyfried từng hóa thân thành một nhân vật cổ tích trong một bộ phim chuyển thể. Nhân vật đó là? A. Lọ Lem

B. Bạch Tuyết

C. Nàng tiên cá

D. Cô gái quàng khăn đỏ Độc giả bấm vào đây để gửi câu trả lời về báo VnExpress, đặt tiêu đề email "Ve xem In Time" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ địa chỉ và số điện thoại. Thời hạn nhận thư: đến hết chiều 14/11. Ban biên tập sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 5 trong số những độc giả trả lời đúng hai câu hỏi trên để tặng vé.

Nguyên Minh