Tặng độc giả quà từ phim 'X-Men: First Class'

Nhân dịp X-Men: First Class đang "nóng" tại các rạp chiếu ở Việt Nam, công ty MegaStar tặng độc giả VnExpress.net tại Hà Nội và TP HCM một chiếc loa ngoài dành cho iPhone, iPod, một chiếc áo jacket, 2 chiếc áo phông và 2 đồng hồ đeo tay từ bộ phim. Để nhận quà, mời bạn đọc tham gia trả lời hai câu hỏi sau: 1. Nhân vật nào trong X-Men: First Class từng xuất hiện trong 3 phần đầu của X-Men ngày trước? A. Giáo sư X B. Magneto C. Mystique D. Cả ba nhân vật trên 2. X-Men: First Class là tập thứ mấy trong loạt phim X-Men? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Thời hạn nhận thư: đến hết chiều 7/7. Ban biên tập sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 6 độc giả trả lời đúng hai câu hỏi trên để tặng quà. Độc giả bấm vào đây để gửi câu trả lời về báo VnExpress, đặt tiêu đề email "Qua tang X Men" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ địa chỉ, số điện thoại và tên món quà muốn nhận.