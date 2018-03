Tặng độc giả quà trong phim hoạt hình 'Ice Age 4'

Nhân dịp "Ice Age 4: Continental Drift" chiếu tại Việt Nam, công ty MegaStar và hãng Fox tặng độc giả VnExpress tại Hà Nội và TP HCM những món quà từ bộ phim, bao gồm 3 cuốn sổ lò xo, 3 túi đựng hộp cơm và 2 túi vải. Để có cơ hội nhận quà, mời bạn đọc tham gia trả lời những câu hỏi sau: 1. Nhân vật hổ cái có đôi mắt lẳng lơ, Shira, do nữ diễn viên nào lồng tiếng? A. Jennifer Love Hewitt

B. Jennifer Lopez

C. Jennifer Aniston

D. Jennifer Lawrence 2. Vật nuôi bí ẩn có tên Bong Bóng của Granny trong phim là? A. Cá mập

B. Cá heo

C. Cá voi

D. Cá sấu Thời hạn nhận thư: đến hết chiều 23/7. Ban biên tập sẽ lựa chọn 8 độc giả ngẫu nhiên may mắn trả lời đúng những câu hỏi trên để tặng quà. Độc giả bấm vào đây để gửi câu trả lời về báo VnExpress, đặt tiêu đề email "Qua tang Ice Age 4" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ địa chỉ, số điện thoại và tên món quà muốn nhận. Kết quả sẽ được đăng trên Góc quà tặng ở trang Văn hóa vào ngày 24/7.