Tài tử 'Tình yêu trong sáng' đóng cặp với Lý Nhã Kỳ

Tài tử 'Giày thủy tinh' sống bình yên bên vợ và hai con gái / Chú rể Han Jae Suk khoe ảnh cưới

Han Jae Suk đóng Quang Kha - một họa sĩ si tình, chồng của bác sĩ Thiên Di (Lý Nhã Kỳ). Ban đầu, vai này được giao cho diễn viên Jo Han Sun nhưng vì lịch trình, tài tử không thể có mặt ở Việt Nam theo kế hoạch. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, êkip không thể chờ đợi Jo Han Sun nên phải chọn phương án thay thế diễn viên.

Tài tử Han Jae Suk và nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân.

Han Jae Suk chia sẻ anh và công ty quản lý đã tìm hiểu kỹ lưỡng về kịch bản Thiên đường và bạn diễn Lý Nhã Kỳ. Anh đánh giá cao nội dung phim, mong sớm đến ngày hợp tác với các diễn viên. Phim dự kiến bấm máy vào tháng 10, lấy bối cảnh ở TP HCM, Đà Lạt, sẽ phát hành ở Việt Nam và Hàn Quốc trong năm 2019.

Ngoài hai diễn viên Han Jae Suk, Lý Nhã Kỳ, phim có sự tham gia của Kim Tuyến và Sơn Phạm - chàng trai gốc Việt sinh sống ở Đức. Đạo diễn là Park Hee Jun - người từng chỉ đạo Birth of a Man, Mandate, Brothers in Heaven... Ông từng hợp tác thiên vương Hong Kong Lê Minh trong Dream of a Warrior (Thiên sĩ mộng, 2001).

Han Jae Suk trong 'Tình yêu trong sáng' Han Jae Suk trong "Tình yêu trong sáng".

Han Jae Suk sinh năm 1973, nổi tiếng châu Á với nhiều tác phẩm như Giày thủy tinh, Người mẫu, Tình yêu trong sáng... Anh kết hôn với diễn viên Park Sol Mi năm 2013, có hai con gái. Sau khi kết hôn, tài tử hạn chế đóng phim, dành thời gian cho gia đình. Anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc con lần đầu biết nói, chập chững bước đi.

Như Anh