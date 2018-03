Tài tử 'Người Nhện' bị chỉ trích vì nhận là người đồng tính

Tại cuộc thảo luận ở Nhà hát Quốc gia đầu tuần này ở Mỹ, Andrew Garfield bàn về dự án mới của anh - vở kịch Angels in America. Tài tử thủ vai Prior Walter - một người đàn ông đồng tính chống chọi với bệnh AIDS trong thập niên 1980.

Anh bày tỏ: “Trong suốt quá trình diễn tập, tôi chỉ nghỉ ngơi mỗi chủ nhật và mời tám người bạn đến xem chương trình RuPaul's Drag Race. Đó là cuộc sống của tôi bên ngoài vở kịch. Giờ tôi là người đồng tính chỉ là không có hành động cụ thể thôi". Garfield nói thêm trong tương lai có thể bản năng đồng tính của anh được đánh thức.

Câu nói của tài tử The Amazing Spider-Man bị cộng đồng LGBT chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng anh coi nhẹ chuyện giới tính. Tài khoản akili trên Twitter nhận xét diễn viên thuộc mẫu đàn ông da trắng giàu có cố tỏ ra hấp dẫn bằng phát ngôn. Tài khoản AKA Kalinda Sharman gay gắt hơn: "Andrew Garfield cố bắt chước James Franco (người từng nói mình “đồng tính trong nghệ thuật”). Các diễn viên không đồng tính xin dừng trò vớ vẩn này”.

Việc Garfield tự nhận “đồng tính trong tư tưởng” chỉ vì xem RuPaul’s Drag Race (cuộc thi dành cho những người giả gái) bị xem là hời hợt. Tài khoản Justin Whang trên Twitter chế giễu: “Chuyện đó giống như một cậu nhóc nghĩ mình là người châu Á chỉ vì xem Naruto (bộ truyện tranh Nhật)”.

* Andrew Garfield đóng giả Người Nhện trên đường phố

Andrew Garfield đóng giả người nhện

Sinh năm 1983, Andrew Garfield thuộc nhóm diễn viên có thực lực ở Hollywood. Anh từng nhận đề cử Oscar “Nam diễn viên chính xuất sắc” cho vai diễn trong phim chiến tranh Hacksaw Ridge. Ngoài ra, tài tử còn tham gia các tác phẩm được đánh giá cao như The Social Network, Never Let Me Go và Silence. Khán giả nhớ đến anh hơn qua vai Người Nhện trong hai phần The Amazing Spider-Man. Từ năm 2011 đến 2015, Garfield hẹn hò Emma Stone - bạn diễn trong The Amazing Spider-Man.