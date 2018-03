Tài tử 'Người Dơi' làm thủ tướng Winston Churchill ở phim tiểu sử

Fan chỉ trích phim tiểu sử bất kính với Lý Tiểu Long / Phim tiểu sử 'Snowden' của Oliver Stone bị chỉ trích sai sự thật / Jared Leto hóa 'vua pop art' Andy Warhol trong phim tiểu sử

Hãng Focus Features công bố dự án điện ảnh mới có nhan đề Darkest Hour. Bộ phim tiểu sử mang đến góc nhìn mới về sự nghiệp chính trị của “Thủ tướng lỗi lạc nhất nước Anh” - Winston Churchill.

Gary Oldman - người từng đóng cảnh sát trưởng Gordon gầy gò trong loạt phim về Batman (của đạo diễn Christopher Nolan) - hóa thân vào nhân vật mới với tạo hình bệ vệ.

Hồi 2011, Gary Oldman từng nhận đề cử Oscar cho vai diễn trong Tinker Tailor Solider Spy. Trước đó, tài tử 58 tuổi được biết tới qua các vai diễn để đời như bá tước Dracula trong Bram Stoker’s Dracula (1992), Norman Stansfield trong Léon: The Professional (1993), phù thủy Sirius Black trong loạt Harry Potter.

Tạo hình đầu tiên của Gary Oldman trong vai Winston Churchill.

Darkest Hour lấy bối cảnh những ngày đầu Thế chiến hai, khi Winston Churchill chuẩn bị đảm nhiệm vị trí thủ tướng nước Anh. Lúc này, thế lực phát xít tràn khắp châu Âu. Khi họa xâm lược cận kề, ngay trong nội bộ nước Anh, chính đảng phái của vị thủ tướng mới nhậm chức này cũng đang ngày đêm âm mưu chống lại ông. Winston Churchill phải vượt qua những giờ phút đen tối của cuộc đời mình để lãnh đạo nước Anh chống lại quân phát xít và thay đổi dòng chảy lịch sử của cả thế giới. Ông phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn - thương thảo một hiệp ước hòa bình với quân phát xít Đức hay đứng lên tranh đấu vì lý tưởng độc lập tự do của đất nước.

Darkest Hour do đạo diễn Joe Wright và nhà biên kịch Anthony McCarten thực hiện. Họ từng tạo nên thành công cho Theory of Everything - phim nói về cuộc đời nhà khoa học Stephen Hawking. Êkíp sản xuất cũng quy tụ nhiều nhà làm phim gạo cội Âu Mỹ như Lisa Bruce (từng đoạt giải thưởng BAFTA và nhận được đề cử Oscar), nhà thiết kế phục trang Jacqueline Durran (từng thắng giải Oscar cho phim Anna Karenina) hay Bruno Delbonnel (từng bốn lần nhận đề cử Oscar).

Phim mới dự kiến kể về những giây phút khó khăn nhất trong sự nghiệp thủ tướng huyền thoại nước Anh.

Ngoài Gary Oldman, dàn diễn viên quy tụ trong tác phẩm gồm Lily James (Cinderella), John Hurt (Jackie), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story) và Kristin Scott Thomas (The English Patient). "Lọ lem" Lily James sắm vai thư ký riêng của ngài thủ tướng người Anh.

Darkest Hour dự kiến khởi chiếu ở Anh vào tháng 11/2017 sau đó đến Việt Nam đầu năm 2018.

Vũ Văn Việt