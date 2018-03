Tài tử 'Harry Potter' gầy rộc trong phim mới

Daniel Radcliffe sinh năm 1989, nổi tiếng với vai chính trong series "Harry Potter". Sau khi loạt phim này kết thúc năm 2011, tài tử cố thử sức ở nhiều dạng vai để thoát khỏi cái bóng của thành công cũ. Anh từng đóng phim kinh dị "The Woman in Black", hóa thân nhà thơ Allen Ginsberg trong phim tiểu sử "Kill Your Darlings", đóng vai phản diện trong "Now You See Me 2". Năm ngoái, anh thậm chí đóng vai xác chết quái đản trong "Swiss Army Man" - phim có thể nghiệm nghệ thuật dị biệt khiến nhiều khán giả không chịu nổi phải bỏ về.