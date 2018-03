Tài tử 'Guardians of the Galaxy Vol.2' trả lời câu hỏi của nữ sinh Việt

Nữ sinh nói bảy thứ tiếng phỏng vấn nam chính 'Guardians of the Galaxy Vol.2'

Trần Khánh Vy nổi tiếng nhờ đăng video bắt chước bảy thứ tiếng. Hiện cô là sinh viên năm nhất Học viện Ngoại giao Việt Nam. Ngoài dẫn chương trình thời sự truyền hình, nữ sinh còn có tài lẻ như chơi đàn, ca hát. Cô có mặt tại buổi họp báo phim từ lời mời của nhà phát hành phim tại thị trường Việt Nam.

Khánh Vy chụp ảnh selfie cùng tài tử Hollywood.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 là phần tiếp theo phim siêu anh hùng gây sốt mùa hè 2014, vẫn do James Gunn đạo diễn. Chủ tịch Marvel Studios - Kevin Feige - đảm nhiệm vai trò sản xuất phim. Cốt truyện phần mới lấy bối cảnh hai tháng sau những diễn biến trong tập cũ. Lúc này, nhóm vệ binh dải ngân hà du hành xuyên vũ trụ nhằm đi tìm bố ruột lãnh chúa Peter Quill.

Các nhân vật cũ đều trở lại gồm - Peter Quill (Chris Pratt), cô gái da xanh Gamora (Zoe Saldana), Rocket Racoon (Bradley Cooper) và chàng trai nóng tính Drax (Dave Bautista). Sau những sự kiện ở phần một, Groot nay trở thành Baby Groot, và nhóm chiêu mộ thêm tay giang hồ Yondu (Michael Rooker), dị nhân Mantis (Pom Klementieff) và Nebula - nhân vật phản diện trong phần trước (Karen Gillan).