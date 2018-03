Tài tử 'Fast & Furious 8' xin lỗi vì xúc phạm phụ nữ

‘Fast & Furious 8’ mở màn ăn khách nhất lịch sử điện ảnh / Trailer đua xe trên băng của ‘Fast & Furious 8’ hot nhất tuần

Tyrese Gibson xuất hiện trong đoạn phim ngắn đăng trên trang BET ngày 10/4 để quảng bá cho The Fate of the Furious. Khi bàn về phụ nữ, tài tử 38 tuổi chia sẻ: "Phụ nữ độc thân nên giữ mình đến lúc Chúa trao thứ thuộc về họ".

Tiếp theo, anh đề cập về những người phụ nữ phóng túng: "Họ không bao giờ thiếu đàn ông vì chẳng đặt ra tiêu chuẩn gì. Họ có thể quan hệ với bất cứ thứ gì sẵn sàng làm điều đó", Gibson nói thêm.

Tyrese Gibson bị chỉ trích với nhận xét quá đà Phát ngôn của nam diễn viên bị chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội. Wendy Williams - người dẫn chương trình The Wendy Williams Show - nói: "Không ai yêu cầu Gibson chia sẻ ý kiến về vấn đề giới tính. Ai cho phép anh ta đánh giá đạo đức của người khác?".

Sau một tuần, Tyrese Gibson đăng lời xin lỗi trên trang Twitter cá nhân. Anh nói: "Tôi thành thật xin lỗi các quý cô, không phải trên quan điểm chính trị mà với tư cách một người đàn ông". Anh cũng khẳng định mình không phải kẻ thù ghét phụ nữ và thừa nhận đã phát ngôn một cách cẩu thả.

Tyrese Gibson hoảng hốt khi bị ngư lôi truy đuổi Tyrese Gibson là ca sĩ R&B và hip hop trước khi bắt đầu nghiệp diễn. Anh tham gia loạt phim Fast & Furious từ phần hai trong vai Roman Pearce - người bạn của Brian O'Conner (Paul Walker). Sau đó, tay lái gia nhập băng quái xế của Dominic Toretto (Vin Diesel). Nhân vật của Gibson là "cây hài" trong nhóm với tính cách sôi nổi, lắm lời, hay hoảng hốt thái quá mỗi khi gặp nguy hiểm. Ngoài ra, nam diễn viên còn góp mặt trong các phim Legion, Death Race và series Transformers.

Ân Nguyễn