Tài tử đóng học sĩ mù trong 'Game of Thrones' qua đời

Người đại diện xác nhận trên Times: "Tôi rất buồn khi báo tin diễn viên Peter Vaughan qua đời vào 10h30 sáng 6/12. Ông ra đi thanh thản bên gia đình".

Sinh năm 1923 ở Anh, Vaughan bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở sân khấu kịch trước khi đi lính và phục vụ quân đội Anh trong Thế chiến II. Sau chiến tranh, ông lên màn ảnh nhỏ. Nam diễn viên lần đầu đóng phim điện ảnh năm 1959 trong phim The 39 Steps trước khi có vai diễn đột phá trong phim Smokescreen. Vào thập kỷ 1970 và 1980, ông thường đóng các phim truyền hình của đài BBC như Porridge, A Warning To The Curious, The Lord Of The Rings.

Diễn viên Peter Vaugham.

Trong hơn bảy thập kỷ diễn xuất, Peter Vaughan được biết đến nhiều nhất qua các vai phụ, từ cảnh sát chính trực tới ác nhân khét tiếng. Năm 2010, ông tham gia Game of Thrones ở tuổi 90, xuất hiện từ phần một tới phần năm.

Peter Vaughan được biết đến nhiều nhất qua vai diễn học sĩ mù - Maester Aemon - của đội gác đêm trong phim Game of Thrones. Trong cốt truyện, ông là con thứ ba của vua Targaryen (ông bác của Daenerys Targaryen). Khi gia tộc sụp đổ, ông đổi danh tính và phục vụ đội Gác Đêm tại bức tường băng của vương quốc. Aemon trụ lại ở vùng đất lạnh giá quá lâu đến nỗi không còn nhớ nổi thời gian. Nhân vật này được coi là nhân chứng sống của vùng đất vương quyền.

Nhân vật học sĩ mù Aemon trong "Game of Thrones".

Ngoài đời, nam diễn viên trải qua hai cuộc hôn nhân. Trước khi qua đời, Vaugham sống cùng vợ con ở West Sussex, Anh.

Vũ Văn Việt