Tài tử 'Điệp vụ bất khả thi' đóng phim trên núi tuyết 2000 mét

Jean Reno tái xuất màn bạc Pháp trong Mes Trésors của đạo diễn Pascal Bourdiaux, sau các phim đình đám gồm The Squad, Mission: Impossible, The Da Vinci Code, Godzilla và Léon: The Professional.

Jean Reno đóng phim trên núi tuyết.

Tài tử 68 tuổi ghi hình một phân đoạn quan trọng của phim ở độ cao 2000 mét trên núi Mont Blanc (thuộc dãy Alps ở biên giới Pháp và Italy) vào giữa mùa đông hồi 2015. Nam diễn viên chia sẻ trên UniFrance: "Phim có một cảnh ba cha con gặp nhau trong một căn nhà trên đỉnh núi. Việc quay phim diễn ra khá khó khăn vào mùa đông trên độ cao 2000 mét. Mọi việc khó khăn và phức tạp hơn khi vào buổi đêm, thời tiết ở đó hạ xuống âm 20 độ C. Bù lại, phim trường ở gần một khu trượt tuyết nên vào thời gian rảnh rỗi tôi có trải nghiệm thư giãn thú vị".

Ngoài ra, phim cũng có một cảnh quay ở một phòng hòa nhạc rộng lớn ở San Sebastian và cảnh nóng bỏng trong bồn tắm.

Phim kể về ba cha con đi cướp báu vật và hàn gắn tình cảm gia đình.

Trong Mes Trésors, Jean Reno vào vai một siêu trộm quốc tế bị truy nã tên Patrick. Một ngày, ông đột nhiên gặp hai cô con gái của mình với hai người đàn bà khác nhau từ hồi sống chui lủi. Con gái thứ nhất là Caroline - một kẻ móc túi chuyên nghiệp thích nổi loạn, kiếm sống ở những khách sạn sang trọng dọc bờ biển Cote D' Azure. Con gái thứ hai là Carole - một cô gái văn phòng nhút nhát.

Patrick quyết định bù đắp quãng thời gian đã mất cho hai cô con gái bằng cách cùng nhau lên kế hoạch đánh cắp cây đàn vĩ cầm cổ trị giá 15 triệu Euro. Giữa những sai lầm ngớ ngẩn, chiến thuật nghiệp dư và những cuộc cãi vã giữa hai cô con gái, Patrick nhanh chóng hiểu ra rằng vụ cướp của lão sẽ chẳng đi đến đâu và thậm chí có thể khiến lão đổ bệnh.

Jean Reno chia sẻ: "Điều khiến tôi thích nhân vật chính là anh ta luôn cố gắng hàn gắn với hai con gái chào đời không biết mặt cha. Hai cô nàng trong phim không dễ chiều chút nào nhưng tình cảm giữa bộ ba khiến tôi xúc động".

Poster phim "Gia đình đạo tặc".

Tác phẩm ra rạp Pháp vào đầu tháng 1. Các nhà chuyên môn đồng thuận trên Allocine: "Đây không phải phim hài xuất sắc của năm nhưng là tác phẩm gây đồng cảm. Bộ phim mang màu sắc điệp viên 007 pha trộn chất hài hước, phiêu lưu và phim gia đình".

Mes Trésors ra rạp Việt Nam từ 24/2 với nhan đề Gia đình đạo tặc.

* Trailer phim "Gia đình đạo tặc"

Trailer phim 'Gia đình đạo tặc'

Thành Long