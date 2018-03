Tài tử 'Avatar' hóa người cha mất con gái nhỏ ở phim tâm linh

Vì sao 'Avatar' ăn khách nhất lịch sử điện ảnh nhưng không có fan / Diễn viên 'Avatar' khoe cơ bắp ở tuổi 64

The Shack đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên chính bom tấn Avatar - Sam Worthington. Trong phim mới, tài tử Australia đóng vai Mack, người đàn ông rơi vào trầm cảm, mất phương hướng, lý trí và mục đích sống sau khi con gái nhỏ đột ngột qua đời.

Một ngày, Mack nhận được bức thư kỳ lạ đưa anh quay trở lại ngôi lều nơi con gái anh bỏ mạng. Ở đây, anh gặp gỡ ba người lạ mặt, trong đó có một phụ nữ mang tên Papa (vốn là hiện thân của Chúa trời, cũng là người dẫn dắt nhóm), đồng thời tham gia vào hành trình đầy kỳ thú cùng họ. Sau cuộc phiêu lưu, Mack hiểu thấu nguyên nhân sâu xa bi kịch của bản thân. Từ đó, nhân sinh quan của anh thay đổi.

"The Shack" thuộc dòng phim tâm linh đang gây sốt ở Bắc Mỹ hiện tại.

Sam Worthington bộc bạch: “Nếu nhìn theo cách đơn giản, bộ phim là lời nhắn nhủ rằng nếu bạn biết quên đi những giây phút bất hạnh của cuộc đời, bằng mọi giá bạn sẽ vượt qua được nó. Điều đó có thể cực kỳ khó khăn, tiêu tốn ít nhiều thời gian quý báu của cuộc đời bạn, nhưng nó sẽ trả lại cho bạn sự tự do quý giá trong tâm hồn. Bởi bất kể ai trong chúng ta đều đã hoặc sẽ mất đi một mối quan hệ khắc cốt ghi tâm hay một người yêu dấu nào đó”.

The Shack chuyển thể từ cuốn sách từng trở thành hiện tượng xuất bản Mỹ với hơn 22 triệu ấn bản được bán ra toàn cầu. Đạo diễn Stuart Hazeldine nhận định về Worthington: “Anh ấy vào vai rất ngọt, một người đàn ông gai góc ẩn chứa trong mình vết thương lòng tưởng như không thể chữa lành. Vai diễn đầy áp lực nhưng anh ấy có năng lượng và truyền cảm hứng".

Ngoài Sam Worthington, The Shack quy tụ minh tinh từng đoạt giải Oscar - Octavia Spencer (phim The Help), Radha Mitchell, Avraham Aviv Alush….

The Shack (Ngôi lều huyền bí) ra rạp Việt Nam từ ngày 3/3.

