Tác giả truyện gốc 'Game of Thrones' phủ nhận việc chưa xem phim

Ngày 23/8, chia sẻ với Entertainment Weekly, nhà văn George R.R. Martin khẳng định vài câu trả lời của ông đã bị các báo Âu Mỹ như New York Post và Metro... bóp méo. Trước đó, tại cuộc họp fan ở Nga, ông chỉ nói không xem chương trình truyền hình nào và chưa bắt kịp tiến độ mùa bảy của phim.

Một số tình tiết trong tập cuối mùa bảy

Trước đó, nhà văn từng đăng tải các trailer phim và khen ngợi dàn diễn viên, nhà sản xuất và ê-kíp phim trong các mùa giải thưởng.

Tác giả ngồi trên Ngai Sắt với các diễn viên đứng xung quanh.

Về diễn biến series, George R.R. Martin chia sẻ: "Truyện và phim đã đi theo hai hướng khác nhau. Trên màn ảnh, nhiều nhân vật liên tiếp bị giết. Có khoảng 20 người đã chết trong phim, nhưng vẫn sẽ xuất hiện trong tập truyện mới". Trên thực tế, Roose Bolton, Ramsay Bolton và Stannis Baratheon - các nhân vật đã chia tay loạt phim - vẫn đang giữ vai trò quan trọng trong truyện.

Bìa sách "A Song of Ice and Fire" của George R.R. Martin. Nhà văn cũng giải thích về việc chậm ra mắt tập mới: "Truyện giả tưởng của các tác giả khác chỉ khoảng 500 trang, của tôi lên đến 1.500 trang. Hơn nữa, tôi không còn trẻ. Tôi thích ứng biến trong lúc viết, không lên kế hoạch chi tiết từ đầu. Có nhiều đường dây câu chuyện dẫn đến ngõ cụt, khiến phải viết lại từ đầu".

George R.R. Martin sinh năm 1948, là tác giả của bộ tiểu thuyết A Song of Ice and Fire - tiền thân của series truyền hình Game of Thrones. Tác phẩm bán được hơn 60 triệu bản và được dịch ra 47 ngôn ngữ. Tập sáu - The Winds of Winter - liên tục hoãn ngày ra mắt suốt nhiều năm qua khiến fan nóng ruột. Nhà văn đồng thời giữ vai trò đồng giám đốc sản xuất của loạt phim.

