Steven Spielberg nhắm Chris Hemsworth cho phim mới

Sau War Horse vào cuối năm ngoái, Steven Spielberg sẽ trở lại với vai trò đạo diễn bằng bom tấn giả tưởng Robopocalypse. Lần này, "vua khủng long" muốn tài tử người Australia, Chris Hemsworth, thủ vai chính. Mặc dù chưa thực hiện, phim đã được ấn định ngày công chiếu là vào 25/4/2014.

Chris Hemsworth (phải) lọt vào mắt xanh của đạo diễn Steven Spielberg trong phim mới. Ảnh: WEN.

Robopocalypse được dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Daniel H. Wilson. Kịch bản phim được viết bởi Drew Goddard, nhà biên kịch từng thành công với các phim Cloverfield hay The Cabin in The Woods. Tiểu thuyết cũng chưa được ra mắt nhưng Steven Spielberg đã nhanh chóng giành quyền chuyển thể tác phẩm này lên màn ảnh rộng.

Lấy bối cảnh thế giới trong tương lai, Robopocalypse nói về một người máy có tên Archos có trí thông minh vượt trội và cấu tạo như con người. Archos dẫn đầu đội quân Robot nổi loạn với mục tiêu thay thế con người làm chủ nhân loại.

Chris Hemsworth đang ở Anh để quay phần 2 của "Thor". Ảnh: Marvel.

Chris Hemsworth là một trong những tài tử đột phá của Hollywood hai năm nay. Sự nghiệp của anh bắt đầu rực sáng từ sau vai Thần sấm Thor trong bộ phim cùng tên tháng 4 năm ngoái. Hè năm nay, Chris tham gia trong hai bom tấn gây chú ý là The Avengers và Snow White and The Huntsman.

Trong năm nay, Chris còn hai bộ phim nữa sẽ ra mắt là Red Dawn và Rush. Anh đang ở London, Anh để thực hiện Thor 2: The Dark World cùng Natalie Portman, Tom Hiddleston và Stella Skarsgard. Phần hai của Thor sẽ ra mắt vào 8/11/2013.

Nguyên Minh