Steven Spielberg giới thiệu dàn sao trẻ trong phim mới

'The BFG' - phim về người khổng lồ mộng mơ của Steven Spielberg / Đạo diễn Steven Spielberg hai lần bị 'cấm cửa' làm phim về 007

Steven Spielberg được chọn làm đạo diễn của Ready Player One từ hồi tháng 3. Đây là phim khoa học viễn tưởng tiếp theo của Steven kể từ War of the Worlds (2005).

Phim quy tụ những diễn viên trẻ của làng giải trí như Hannah John-Kamen, Tye Sheridan, Olivia Cooke, Kae Alexander...

* Teaser phim "Ready Player One"

Steven Spielberg giới thiệu dàn sao trẻ trong phim mới

Quá trình tuyển chọn diễn viên từng gây ồn ào. Nhà sản xuất đăng tuyển trên trang CastIt và quảng cáo rằng phim cần tìm những "tài năng vô danh" cho vai chính. Nhiều người gửi video thử vai với hy vọng được chọn lựa. Tuy nhiên, cuối cùng diễn viên Tye Sheridan (từng đóng The Tree of Life, X-Men: Apocalypse...) được thông báo nhận vai, ngay sau khi chiến dịch tuyển chọn kết thúc. Những người tham gia cho rằng họ bị lừa và từ đầu nhà sản xuất đã nhắm được ứng viên.

Diễn viên Tye Sheridan trong vai chính - Wade Watts. Ảnh: Entertainment Weekly.

Ready Player One được dựng từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ernest Cline. Phim lấy bối cảnh năm 2044, khi người sáng lập ra trò chơi online Oasis mất mạng. Khi đó, ông thách thức tất cả người chơi Oasis đi tìm Trứng phục sinh. Phần thưởng cho người chiến thắng là tài sản ông để lại. Chàng trai trẻ Wade Watts (Tye Sheridan đóng) tìm được những gợi ý đầu tiên và bắt đầu hành trình tìm kiếm.

Phim ban đầu dự định ra mắt vào ngày 15/12 nhưng lùi lại đến tháng 3/2018 để tránh tác phẩm Star Wars: The Last Jedi.

Thùy Liên