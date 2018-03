Steven Soderbergh lăng xê mỹ nhân Muay Thái

Nổi tiếng với những bộ phim bom tấn thương mại như series Ocean (Brad Pitt, George Clooney đóng vai chính), The Imformant (Matt Damon đóng) và cả phim độc lập như Sex, Lie and Video Tapes, Solaris, đạo diễn Soderbergh khiến những người trong ngành điện ảnh ngạc nhiên khi thông báo ông sắp làm phim Knockout. Nữ võ sĩ chuyên nghiệp Gina Carano được chọn đóng vai chính. Ông giải thích: “Tôi có cảm giác nếu tôi không mời Gina, chắc chắn sẽ có người mời cô ấy. Vì vậy tôi muốn là người đi trước”. Muay Thái là môn võ thuật rất nổi tiếng ở Hollywood, đặc biệt là từ khi Tony Jaa trình diễn trong phim Ong-Bak.

Gina Carano, nữ võ sĩ có thể trở thành ngôi sao điện ảnh nhờ Steven Soderbergh. Ảnh: Maxim.

Theo tạp chí Empire, Steven Soderbergh cho rằng, khi ông cần tìm người đóng vai một nữ chiến binh vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ chết người, Gina trở thành ứng cử viên hàng đầu. Ông nói: “Tôi thích sự kết hợp của hành động và ngoại hình. Từ lâu tôi đã muốn làm một bộ phim hành động phản gián, nhưng không thích làm theo kiểu truyền thống. Nhân vật của tôi sẽ bẻ gãy kẻ khác làm đôi. Tôi thích những thứ cực đoan”.

Gina Carano (28 tuổi) từng tham gia cuộc thi trên truyền hình American Gladiator, đóng một vai trong phim hành động Blood and Bone của đạo diễn Michael Jai White. Trong Knockout của Steven Soderbergh, nhân vật của cô được chính quyền Mỹ thuê làm những điệp vụ mà họ không thể công khai ra mặt. Soderbergh nói: “Sứ mệnh của nhân vật có thể là bắt cóc, theo dõi, giết người…”. Ông gọi đây là sự kết hợp của phim về James Bond From Russian With Love với Point Blank, đề cao cả nhân vật, câu chuyện và hành động.

Nhà biên kịch Lem Dobbs đang hoàn thành kịch bản và bộ phim có thể khởi quay từ tháng 2/2010.

Mai Trần