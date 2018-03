'Step Up 4' hé lộ màn nhảy mở đầu phim

Hãng Summit tung lên mạng 5 clip mới của Step Up Revolution, trong đó có hai trường đoạn vũ đạo nổi bật trong phim là cảnh mở đầu và cảnh nhảy FlashMob ở thang cuốn. Hình ảnh đẹp mắt và cách dàn dựng độc đáo, gây bất ngờ khiến người hâm mộ loạt phim này trên khắp thế giới đang ngóng chờ tới lúc ra mắt phim vào cuối tháng 7.

* Cảnh mở đầu phim "Step Up Revolution" * Màn nhảy FlashMob ở chiếc thang cuốn

Step Up Revolution mở màn với cảnh đường phố Miami tấp nập người qua lại, những chiếc xe "độ" nhiều màu sắc nối đuôi nhau. Hai chàng trai trẻ Sean (nam chính phần này) và Eddie ngồi trong xe và đột ngột bấm còi. Khi tiếng nhạc nổi lên, hàng chục vũ công từ những chiếc xe khác xuất hiện và biểu diễn một màn FlashMob thu hút sự chú ý của người dân trên đường.

Màn nhảy mở đầu phim "Step Up Revolution". Ảnh: Summit.

Trong cảnh quay ở chiếc thang cuốn, các vũ công đều diện vest đen, đội mũ, xách theo những chiếc va li và phô diễn vũ đạo dưới một cơn mưa tiền. Sau Hip Hop, Ballet, Street Dance ở ba phần trước, Step Up Revolution lấy phong cách nhảy chủ đạo là FlashMob - trào lưu đang gây sốt trên khắp thế giới.

Phim lấy bối cảnh tại Miami, Mỹ, Emily là một tiểu thư nhà giàu tới thành phố biển xinh đẹp này tìm kiếm cơ hội thành vũ công chuyên nghiệp. Tại đây, cô gặp gỡ và phải lòng Sean, chàng trai trẻ cầm đầu nhóm nhảy The Mob. Tuy nhiên, khu phố gắn liền với lịch sử của Flash Mob ở Miami có nguy cơ bị di dời và phá hủy. Emily, Sean cùng những vũ công khác quyết tâm đấu tranh để bảo vệ ngôi nhà chung và ước mơ của họ.

Kathryn McCormick và Ryan Guzman - cặp diễn viên chính của "Step Up 4". Ảnh: Summit.

Diễn viên nữ chính của phần bốn, Kathryn McCormick, là một vũ công chuyên nghiệp và từng giành giải ba cuộc thi So You Think You Can Dance năm 2009. Nam chính là người mẫu Ryan Guzman. Anh cho biết đã có thể tự tin trở thành một vũ công chuyên nghiệp sau khi tham gia Step Up 4. Adam G. Sevani, người đóng vai Moose trong phần 2 và 3, cũng sẽ trở lại trong phần này.

Tại Việt Nam, để chờ đến ngày ra mắt bộ phim, các fan của Step Up đã lên kế hoạch cho chương trình Step Your Moves - Wrap Up tại Hà Nội và TP HCM. Từ ngày 21 đến 29/7 tại nhiều địa điểm như Nhà Hát Lớn, Trung tâm thương mại Hàng Da, Picomall, Tượng đài Lenin (Hà Nội) và công viên 23/9, công viên 30/4, công viên Lê Thị Riêng, Nhà văn hóa Thanh niên (TP HCM), nhiều vũ công chuyên nghiệp và người hâm mộ của Step Up sẽ cùng nhau biểu diễn những màn FlashMob sôi động.

Phong cách chủ đạo của "Step Up Revolution" là FlashMob.

Ra mắt phần đầu tiên từ năm 2006, Step Up đã trở thành loạt phim vũ đạo dành cho giới trẻ nổi tiếng nhất thế giới. Ba phần đầu đã đem lại cho hãng Summit doanh thu 424,3 triệu USD, trong khi tổng kinh phí chỉ 65 triệu USD. Song song với việc hé lộ những video mới, Step Up Revolution cũng đã tung ra album nhạc phim với 13 ca khúc chính thức.

Step Up Revolution sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 3/8 với cả hai định dạng 2D và 3D.

Nguyên Minh