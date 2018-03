'Step Up 4' hé lộ hai diễn viên mới nóng bỏng

Step Up 4ever vừa hé lộ thông tin đầu tiên về hai diễn viên chính, cũng như câu chuyện và phong cách vũ đạo trong phần này. Kathryn McCormick - thí sinh của cuộc thi So You Think You Can Dance mùa thứ sáu - sẽ là nữ chính phần 4. Cô vào vai Emily, một tiểu thư con nhà giàu nhưng đam mê nhảy múa, bỏ nhà tới Miami để tìm cơ hội trở thành vũ công chuyên nghiệp.

Một cảnh quay tình cảm của hai diễn viên chính trong "Step Up 4ever" - Kathryn McCormick và Ryan Guzman. Ảnh: Summit.

Tại thành phố biển xinh đẹp của nước Mỹ, Emily xin làm bartender tại một quầy bar. Cô đem lòng yêu Sean, chàng trai trẻ cầm đầu nhóm nhảy Flash Mob đường phố. Tuy nhiên, khu phố gắn liền với lịch sử của Flash Mob ở Miami có nguy cơ bị di dời và phá hủy. Emily, Sean cùng những vũ công khác quyết tâm đấu tranh để bảo vệ ngôi nhà chung và ước mơ của họ.

Vai Sean do người mẫu 25 tuổi Ryan Guzman đảm nhiệm. Step Up 4ever còn quy tụ các gương mặt từng xuất hiện ở ba phần trước như Adam G. Sevani (vai Moose), Alyson Stoner (vai Camille), Harry Shum Jr (vai Cable), Stephen Boss (vai Jason)... Phong cách vũ đạo chính trong phần 4 sẽ là Flash Mob và lấy bối cảnh ở Miami, Mỹ.

Poster đầy sức nóng của "Step Up 4ever". Ảnh: Summit.

Trong phần này, đạo diễn John Chu của phần hai và ba, rút khỏi vị trí đạo diễn để làm sản xuất. Đạo diễn mới của Step Up là Scott Speer - người từng thực hiện rất nhiều video ca nhạc nổi tiếng như He Said She Said của Ashley Tisdale, Dance Like There's No Tomorrow của Paula Abdul hay Pyramid của Charice. Step Up 4 sẽ tiếp tục khai thác dàn diễn viên trẻ đẹp và các vũ điệu nóng bỏng.

Ra mắt phần đầu tiên từ năm 2006, Step Up đã trở thành loạt phim vũ đạo dành cho giới trẻ nổi tiếng nhất thế giới. Cả ba phần đầu đã đem lại cho hãng Summit doanh thu 424,3 triệu USD, trong khi kinh phí chỉ có 65 triệu USD. Phần bốn với tên gọi Step Up 4ever sẽ tiếp tục ra rạp với định dạng 3D. Phim khởi chiếu tại Mỹ từ ngày 10/8 và cũng sẽ tới Việt Nam vào mùa hè năm nay.

* Ảnh: Hai diễn viên chính của "Step Up 4ever" * Clip: Hậu trường một cảnh quay của "Step Up 4"

Nguyên Minh