'Star Wars 8' mở màn ăn khách thứ hai lịch sử điện ảnh Mỹ

Ngô Thanh Vân: 'Ngoại ngữ là rào cản lớn khi đóng Star Wars' / 'Star Wars: Jedi cuối cùng' - bản hùng ca về cuộc chiến thiện, ác

Doanh thu ra mắt của phim ở Mỹ chỉ thua Star Wars: The Force Awakens (247 triệu USD), theo thống kê của Box Office Mojo. Với thành tích này, phần tám Star Wars vào danh sách phim có doanh thu mở màn trên 200 triệu USD ở Mỹ, cùng Star Wars: The Force Awakens (2015), Jurassic World (2015) và The Avengers (2012). 58% khán giả là nam và 37% từ 25 tuổi trở xuống. Ngoài Bắc Mỹ, phim cũng thắng lớn với 230 triệu USD, trong đó nước Anh có doanh thu cao nhất (36,7 triệu USD), tiếp đến là Đức (23,6 triệu USD), Pháp (18,1 triệu USD) và Australia (15,9 triệu USD).

Theo các chuyên gia, thành tích cao của bom tấn thuộc Disney phù hợp với dự đoán của họ. Ra mắt từ năm 1977, thương hiệu Star Wars có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa Mỹ. Mỗi khi phần mới Star Wars ra mắt, các fan đổ xô đến rạp ngay từ những ngày đầu để thưởng thức.

Trong Star Wars: The Last Jedi, nữ anh hùng Rey (Daisy Ridley) tìm đến Luke Skywalker (Mark Hamill) - bậc thầy Jedi - để rèn luyện cách dùng Thần Lực. Trong khi đó, lực lượng kháng chiến do nữ tướng/công chúa Leia (Carrie Fisher) chỉ huy vừa kháng cự, vừa chạy trốn Tổ chức Thứ nhất. Giới phê bình đánh giá cao phim với 93% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes.

"Star Wars 8" khiến giới phê bình và khán giả phân cực.

Tuy nhiên, nhiều khán giả chỉ trích phim, thể hiện qua tỷ lệ đánh giá tích cực của người xem trên Rotten Tomatoes chỉ có 56% (thấp nhất trong series). Theo Inverse, những ý kiến tiêu cực đến từ việc tác phẩm có nhiều câu thoại hài hước không hợp tinh thần phim, cũng như một số quy luật của Thần Lực trong vũ trụ Star Wars bị thay đổi trong phim mới.

Đứng thứ hai và ba ở Bắc Mỹ là các phim hoạt hình Ferdinand (13,3 triệu USD) và Coco (10 triệu USD). Các tác phẩm này đều được đánh giá cao và được đề cử ở các giải thưởng điện ảnh đầu năm 2017. Coco xoay quanh một cậu bé người Mexico yêu âm nhạc, du hành đến cõi chết và khám phá các bí mật gia đình. Trong khi đó, Ferdinand kể hành trình đi tìm tự do của một chú bò đấu vạm vỡ nhưng tính tình hiền lành, không muốn tham gia các trò đẫm máu. Theo Box Office Mojo, nhà sản xuất Ferdinand tự tin phim sẽ trụ rạp và có doanh thu ổn định trong dịp lễ Giáng sinh ở Mỹ.

Ở Trung Quốc, các phim Hoa ngữ Youth (43,2 triệu USD), Thousand Faces of Dunjia (27,3 triệu USD) và hoạt hình Pixar Coco (17,1 triệu USD) dẫn đầu phòng vé. Phim Youth (Phương Hoa) bị chính phủ Trung Quốc xem là có đề tài nhạy cảm, xoay quanh một số văn công trong thời Cách mạng Văn hóa. Tác phẩm từng có lịch ra mắt vào dịp lễ Quốc khánh Trung Quốc (ngày 1/10), nhưng rồi bị dời lại hơn hai tháng.

Ân Nguyễn