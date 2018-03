'Star Wars 8' không thu hút ở Trung Quốc

'Star War 8' thắng sát nút phim của The Rock ở Mỹ

Star Wars: The Last Jedi thu 28 triệu USD ở Trung Quốc cuối tuần qua, xếp thứ hai phòng vé sau phim hài Trung Quốc Ex-Files: The Return of the Exes (85 triệu USD). Trang Variety nhận xét đây là kết quả gây thất vọng. Doanh thu mở màn của phần tám Star Wars ở thị trường tỷ dân kém hẳn phần bảy - The Force Awakens (52,3 triệu USD) - và Rogue One - ngoại truyện Star Wars (30,1 triệu USD). Đứng thứ ba phòng vé Trung Quốc là Youth (Phương Hoa) - phim của Phùng Tiểu Cương - với 8,5 triệu USD.

Ex-Files: The Return of the Exes do Điền Vũ Sinh đạo diễn. Câu chuyện xoay quanh hai chàng trai Mạnh Vân (Hàn Canh đóng) và Dư Phi (Trịnh Khải) cùng chia tay bạn gái. Họ thề không quay lại với người cũ rồi ăn mừng việc độc thân bằng việc chơi bời, kết bạn trên các trang mai mối, dẫn đến hàng loạt tình huống bất ngờ hài hước. Tác phẩm là hiện tượng phòng vé Hoa ngữ, hiện đạt doanh thu 199 triệu USD sau 10 ngày ra mắt.

Ở Mỹ, Star Wars: The Last Jedi xếp thứ ba với 23 triệu USD, sau Jumanji (36 triệu USD) và Insidious 4 (29 triệu USD). Việc tác phẩm xếp sau phim hành động pha hài của The Rock được các nhà chuyên môn xem là bất ngờ. Trên thế giới, tổng doanh thu hiện tại của bom tấn Disney là 1,2 tỷ USD.

Trong vài ngày tới, Star Wars: The Last Jedi được dự đoán sẽ vượt qua Beauty and the Beast (1,26 tỷ USD) để trở thành tác phẩm ăn khách nhất năm 2017. Tuy nhiên, thành tích của phim vẫn còn kém xa phần bảy - Star Wars: The Force Awakens (2,06 tỷ USD).

Theo Box Office Mojo, lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần 75 là nguyên nhân khiến nhiều khán giả đến rạp xem các phim được đề cử trong tuần qua. Doanh thu của Molly's Game (7 triệu USD), Darkest Hour (6,3 triệu USD), All the Money in the World (3,5 triệu USD), I, Tonya (2,4 triệu USD) được đánh giá là khả quan.

Ân Nguyễn