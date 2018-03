'Star War 8' thắng sát nút phim của The Rock ở Mỹ

10 nữ diễn viên gây sốt năm 2017 / Phim của Dwayne Johnson được xem là bất ngờ mùa Giáng sinh

Theo Box Office Mojo, Star Wars: The Last Jedi lần thứ ba đứng đầu phòng vé Mỹ với 52 triệu USD. Theo sau là Jumanji: Welcome to the Jungle (50 triệu USD) và phim ca nhạc Pitch Perfect 3 (17 triệu USD). Thành tích của Jumanji khiến nhiều nhà phân tích của Box Office Mojo, Forbes, Variety khen ngợi. Doanh thu cuối tuần trước của phim kém phần tám Star Wars đến 35 triệu USD, nhưng đến tuần này, khoảng cách chỉ còn 2 triệu USD.

* "Jumanji" thu hút người xem ở Bắc Mỹ

Jumanji: Welcome to the Jungle (Jumanji: Trò chơi kỳ ảo)

Jumanji: Welcome to the Jungle quy tụ dàn sao Dwayne Johnson (The Rock), Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillian và Nick Jonas. Nội dung kể về một nhóm học sinh bị hút vào một trò chơi điện tử và hóa thành các nhân vật trong game. Để trở về, họ phải vượt qua hết các màn của trò chơi.

Trong khi đó, Star Wars: The Last Jedi xoay quanh cuộc chiến đấu của nữ anh hùng Rey (Daisy Ridley) cùng phe kháng chiến chống lại một thế lực độc ác muốn thôn tính vũ trụ. Tác phẩm hiện đạt doanh thu trên một tỷ USD và được các chuyên gia cho là sẽ sớm vượt qua Beauty and the Beast (1,26 tỷ USD) để trở thành phim ăn khách nhất năm 2017.

"Star Wars: The Last Jedi" tiếp tục ăn khách.

Trong ngày cuối năm, công ty thống kê comScore đưa ra tổng kết phòng vé thế giới 2017. Tổng doanh thu ở Mỹ đạt 11,12 tỷ USD, giảm 2,3% so với năm 2016. Theo Hollywood Reporter, sự đi xuống này là bởi mùa phim hè thất bại, đạt doanh thu thấp nhất trong một thập kỷ qua.

Tuy nhiên, trên toàn cầu, tổng doanh thu phim điện ảnh là 39,9 tỷ USD, cao nhất lịch sử và tăng 6% so với năm ngoái. Theo Deadline, phòng vé thế giới tăng trưởng nhờ doanh thu tăng ở Trung Quốc, Đông Nam Á và Trung Đông. Ở Trung Quốc, tổng doanh thu phòng vé năm 2017 tăng 20% so với 2016, với điểm nhấn là phim Chiến lang 2 (870 triệu USD).

Ân Nguyễn