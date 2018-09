'Song Lang' dự Liên hoan phim Quốc tế Tokyo

Leon Lê: 'Tôi yêu cầu Ngô Thanh Vân không nhúng tay vào Song Lang' / 'Song Lang' giàu chất thơ nhưng mỏng nội dung

Asian Future là mục phụ ở liên hoan, quy tụ tác phẩm của các đạo diễn châu Á chưa làm quá ba phim. Song Lang cùng bảy phim khác sẽ tranh hai giải ở nhánh này - "Phim xuất sắc" và "Tinh thần châu Á".

Trailer Song Lang Trailer phim.

Tác phẩm do Leon Lê đạo diễn, Ngô Thanh Vân sản xuất. Câu chuyện diễn ra vào thập niên 1980, xoay quanh cuộc tao ngộ giữa kép hát Linh Phụng (Isaac đóng) và Dũng Thiên Lôi (Liên Bỉnh Phát đóng) - gã đòi nợ xuất thân gia đình cải lương. Khi ở cùng Linh Phụng, Dũng dần bị cảm hóa và tìm lại tình yêu nghệ thuật mà anh cố quên đi. Khởi chiếu từ ngày 17/8, phim không hút khách nhưng gây chú ý nhờ các khung hình giàu tính thẩm mỹ.

Phim của Ngô Thanh Vân và Leon Lê (phải) cũng sẽ dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (Haniff) từ ngày 27 đến 31/10.

Liên hoan phim Quốc tế Tokyo (Nhật Bản) bắt đầu từ năm 1985, là sự kiện điện ảnh thường niên lớn ở châu Á. Năm nay, có 16 phim tranh giải chính thức, trong đó có một số tác phẩm đáng chú ý như His Master’s Voice (đạo diễn Gyorgi Palfi), Three Husbands (Fruit Chan), The White Crow (Ralph Fiennes). Phim chiếu mở màn liên hoan là A Star is Born (đạo diễn Bradley Cooper) còn khép lại sự kiện là hoạt hình Godzilla: The Planet Eater (Kobun Shizuno).

Ân Nguyễn