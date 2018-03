Song Joong Ki bị chê đánh nhau phi thực tế trong phim mới

Hye Kyo được mời làm đám cưới tại công viên 'Hậu duệ mặt trời' / Dàn sao Hàn đình đám 'đổ bộ' xem phim mới của Song Joong Ki

The Battleship Island (Đảo địa ngục) xoay quanh câu chuyện lịch sử về cuộc đào thoát của 400 người Hàn Quốc bị quân Nhật giam cầm, ép làm lao động khổ sai trên đảo Hashima (Nhật). Phim do Ryoo Seung San đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Hwang Jung Min, So Ji Sub, Song Joong Ki và Lee Jung Hyun.

Cây bút Chang Dong Woo trên Yonhap cho rằng The Battleship Island thiếu thực tế, thể hiện qua các cảnh hành động của tài tử Song Joong Ki. "Song Joong Ki bất khả chiến bại một cách phi lý, ngay cả với tiêu chuẩn của bom tấn Hollywood. Cuộc giải cứu hàng trăm tù nhân lẽ ra phải khó khăn hơn", tác giả chia sẻ.

* Cuộc giải cứu lịch sử trong "Đảo địa ngục"

Song Joong Ki trong Đảo địa ngục

Theo Chang Dong Woo, thông điệp kháng Nhật của phim được đẩy lên quá đà. Trong khi đó, các nhân vật bị xây dựng một chiều và không khơi gợi được cảm xúc. Điểm cộng cho phim là phần bối cảnh hoành tráng với trường quay là một mảnh đất rộng 66.000 m2 ở tỉnh Gangwon (Hàn Quốc).

Cây bút Kim Jung Kyoon của tờ Korea Joongang Daily cho rằng kết cấu phim lỏng lẻo với nhiều tuyến nội dung phụ không được giải quyết. "Có lẽ do có nhiều ngôi sao nên không có ai thật sự là nhân vật chính. Khán giả khó theo dõi câu chuyện vì đạo diễn ôm đồm, cố cho mỗi diễn viên cơ hội tỏa sáng", ông nói.

Song Joong Ki trong phim mới.

Bên cạnh đó, Kim Jung Kyoon cũng chê một số tình tiết cụ thể của phim. So Ji Sub thủ vai võ sĩ đường phố đứng đầu nhóm người Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi Song Joong Ki xuất hiện, nhân vật của So Ji Sub không kháng cự gì mà để người mới dễ dàng chiếm quyền kiểm soát. Ngược lại, nhà phê bình đánh giá cao diễn xuất của Hwang Jung Min và Kim Su An trong vai hai cha con tìm đường đến Nhật để đổi đời nhưng vướng lao tù.

The Battleship Island có kinh phí 21 triệu USD. Theo Hollywood Reporter, tác phẩm được 113 quốc gia mua lại để trình chiếu. Phim dự kiến khởi chiếu ở Việt Nam ngày 18/8.

