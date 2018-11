Son Ye Jin tái xuất trong phim về bắt cóc

Vẻ quyến rũ trên màn ảnh của Son Ye Jin / 'Và em sẽ đến' - phim Hàn lay động cảm xúc về tình yêu

Tác phẩm do Lee Jong Seok đạo diễn. Trong phim, Ha Chae Youn (Son Ye Jin đóng) là chuyên gia của đội đàm phán thuộc sở cảnh sát Seoul. Tuy nhiên, một nhiệm vụ do cô phụ trách kết thúc trong thảm kịch với việc cả con tin và kẻ bắt cóc bị giết chết ở hiện trường. 10 ngày sau đó, tên trùm vũ khí khét tiếng Min Tae Gu (Hyun Bin đóng) bắt cóc một phóng viên và một cảnh sát người Hàn Quốc ở Thái Lan.

Trailer The Negotiation (Cuộc đàm phán sinh tử) Trailer phim.

Ha Chae Youn được chỉ định làm người đàm phán với hắn. Dù đầy kinh nghiệm, cô rơi vào khủng hoảng khi đối mặt với một kẻ điên rồ, máu lạnh, sẵn sàng bắn chết con tin để uy hiếp cảnh sát. Ngoài ra, động cơ của Min Tae Gu cũng có vẻ phức tạp hơn các tên khủng bố thông thường. Trong trailer, hắn nhất mực đòi gặp một người có danh tính chưa được tiết lộ.

Nhóm của nữ cảnh sát làm việc qua màn hình máy tính và chỉ có 12 giờ để xử lý khủng hoảng.

The Negotiation là tác phẩm thứ ba của Son Ye Jin trong năm nay sau Be with You (Và em sẽ đến) và series Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Trước đây, nữ diễn viên từng tham gia thể loại hình sự pha kịch tính với phim The Truth Beneath (2016). Còn Hyun Bin sinh năm 1982, nổi tiếng với các series My Name is Kim Sam-soon (2005), Worlds Within (2008) và Secret Garden (2010-2011).

Phim dự kiến khởi chiếu ở Việt Nam vào ngày 19/10 với tên Cuộc đàm phán sinh tử.

Ân Nguyễn