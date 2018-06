Sola Aoi: 'Chồng không can thiệp việc đóng phim của tôi'

Sola Aoi cùng đoàn phim Fugitive Flower dự buổi quảng bá phim ở Tokyo hôm 9/4. Nữ diễn viên vào vai người vợ trẻ bị buộc tội giết chồng. Để tìm sự thật đồng thời báo thù cho chồng, nhân vật của Sola Aoi trốn chạy. Theo Asahi, phim có một số cảnh nhạy cảm của nữ diễn viên với bạn diễn nam. Người đẹp cho biết điều này không ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình cô. "Chồng ủng hộ công việc của tôi, từ trước tới nay không can thiệp chuyện đóng phim. Tôi cũng không thay đổi tính cách sau khi lấy chồng", Sola Aoi nói.

Diễn viên kể cô rất căng thẳng khi lần đầu đóng chính một phim truyền hình. Cô hy vọng làm toát lên phong cách của bản thân thông qua tác phẩm đồng thời không làm hỏng tinh thần của nguyên tác truyện tranh cùng tên. Tại buổi họp báo, nhà sản xuất cho biết cô được nhắm vai chính ngay từ khi khởi động dự án. Sola Aoi xúc động vì được khen có năng lực diễn xuất.

Sola Aoi thông báo kết hôn cùng DJ có nghệ danh Non hồi tháng 1. Trong bức thư gửi người hâm mộ, người đẹp cho biết cuộc sống của cô không có nhiều thay đổi sau ngày cưới. Từng lo lắng mất khán giả vì lấy chồng, Sola Aoi bày tỏ bất ngờ vì được nhiều người chúc phúc trên mạng xã hội.

* Sola Aoi trong phim "Fugitive Flower"

Sola Aoi: 'Tôi không thay đổi tính cách sau khi lấy chồng'