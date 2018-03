So Ji Sub rung động khi đóng cảnh hôn mỹ nhân 'Hương mùa hè'

Fan vây quanh tài tử 'Giày thủy tinh' ở phố đi bộ Nguyễn Huệ / Mỹ nhân 'Hương mùa hè' khoe sắc trên bãi biển

Trong chương trình Section TV phát sóng tối 11/3, So Ji Sub thổ lộ anh xao xuyến, rung động suốt thời gian đóng Be With You (tên khác: I'm on My Way to Meet You). Tác phẩm có nhiều đoạn miêu tả chuyện tình của hai nhân vật từ thời học sinh tới khi thành vợ chồng, với các cảnh lãng mạn như lần đầu gặp mặt, lần đầu nắm tay, nụ hôn đầu...

So Ji Sub nhận xét tính cách Son Ye Jin thẳng thắn, có lúc như một "cô gái ngốc nghếch". Hai diễn viên từng đóng anh em trong phim Lời cầu hôn ngọt ngào năm 2001. Tái hợp Son Ye Jin sau hơn 16 năm, So Ji Sub không cảm thấy dấu vết thời gian trên gương mặt đồng nghiệp.

Ji Sub tự nhận không phải mẫu đàn ông dễ tiếp cận phụ nữ. Anh đang cố gắng tìm người phù hợp. "Tôi mong một nửa đồng điệu với tôi về tâm hồn, có thể trò chuyện tâm đầu ý hợp", tài tử 41 tuổi nói.

So Ji Sub quen thuộc với khán giả Việt qua Giày thủy tinh, Xin lỗi anh yêu em... Năm 2017, anh nhận nhiều sự chú ý với phim Đảo địa ngục, hợp tác Song Joong Ki, Hwang Jung Min...

Son Ye Jin kém So Ji Sub 5 tuổi, được yêu mến qua nhiều tác phẩm như Hương mùa hè, Hải tặc, Cổ điển, Cô đơn trong tình yêu.

