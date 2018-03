'Skyfall' mắc nhiều lỗi dù kinh phí cao

‘Skyfall’ - bầu trời sụp đổ nơi tử địa

Moviemistakes mới đây công bố thống kê của độc giả về số lỗi trong các bộ phim của năm qua. Bom tấn “Skyfall” đứng thứ hai trong danh sách với 35 lỗi. Một số lỗi chính được chỉ ra trong phim như: Trong cảnh quay trước, Daniel Craig đang ngập trong nước thì đến cảnh tiếp theo đã hoàn toàn khô ráo. Trong một cảnh khác, khi motorbike bay trên đỉnh Istanbul, cặp kính của điệp viên James Bond liên tục lúc có lúc không. Hay trong khi chiến đấu trên nóc xe lửa ở đoạn đầu phim, ban đầu nhân vật đi đôi giày đen có dây buộc nhưng trong cảnh tiếp theo lại thành một đôi ankle boots.

Độc giả Moviemistakes chỉ ra rằng giữa hai cảnh quay trước (trên) và sau (dưới), nhân vật của Daniel Craig đã chuyển từ một đôi giày có dây buộc sang một đôi ankle boot dễ cởi.

Số lỗi trong bộ phim đáng kể so với kinh phí đầu tư để thực hiện “Skyfall” là gần 200 triệu USD (4.000 tỷ đồng). Bộ phim thu về khoảng 1 tỷ USD doanh thu tại các phòng chiếu trên toàn thế giới.

Dẫn đầu danh sách phim mắc nhiều lỗi năm nay là "Men in Black III” với 63 lỗi tập trung vào tính không nhất quán giữa các cảnh tiếp nối. Ví dụ, trong một cảnh, đặc vụ J đâm trúng tim của một con cá lớn khiến nó ngừng thở và chết ngay tại chỗ. Thế nhưng con cá vẫn sống và xuất hiện trong vài cảnh sau đó.

Trong top 5 phim mắc nhiều lỗi còn có tên của các bom tấn về siêu anh hùng như "The Dark Knight Rises" (với 24 lỗi), "The Amazing Spider-Man" cũng với 24 lỗi, "The Avengers" - bộ phim lập kỷ lục phòng vé khi lợi nhuận thu về tới 1,5 tỷ USD - đứng thứ năm với 22 lỗi.

10 phim mắc nhiều lỗi nhất năm qua

1. Men In Black III (63 lỗi)

2. Skyfall (35 lỗi)

3. Batman: The Dark Knight Rises (24 lỗi)

4. The Amazing Spiderman (24 lỗi)

5. The Avengers (22 lỗi)

6. Looper (14 lỗi)

7. Prometheus (13 lỗi)

8. Argo (13 lỗi)

9. Underworld: Awakening (10 lỗi)

10. The Hunger Games (10 lỗi)

Song Ngư