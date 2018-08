Siêu anh hùng và khủng long 'hồi sinh' phòng vé Hollywood dịp hè

'Avengers: Infinity War' là phim điện ảnh thứ tư đạt hai tỷ USD / Bom tấn và bom xịt nửa đầu năm 2018

Theo Variety, phòng vé Mỹ hè năm nay (từ tháng 5 đến tháng 8) tăng 13,6% doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái. Những tác phẩm đóng góp lớn nhất là Incredibles 2 (597 triệu USD ở Mỹ), Jurassic World: Fallen Kingdom (413 triệu USD), Deadpool 2 (318 triệu USD), Solo: A Star Wars Story (213 triệu USD) và Ant-Man and the Wasp (211 triệu USD).

Sự tăng trưởng được xem là cuộc hồi sinh sau hè 2017 ế ẩm, có doanh thu thấp nhất 10 năm qua. Năm ngoái, nhiều phim như Transformers 5, Pirates of the Caribbean 5 hay Alien: Covenant đều ra mắt không đáp ứng được kỳ vọng. Theo Variety, thất bại khiến Hollywood giảm bớt tình trạng làm các phần tiếp theo bừa bãi do ỷ lại vào lượng fan có sẵn của thương hiệu. "Bạn phải cố gắng gấp 10 lần để phần hai xứng đáng với phần đầu. Bạn phải nâng cao kịch tính và làm những thứ khán giả không ngờ đến", chuyên gia phòng vé Jeff Block nhận định. Với bài học đó, các dự án lớn hè năm nay nhìn chung có chất lượng tốt hơn năm ngoái.

Trailer Incredibles 2 (Gia đình siêu nhân 2) "Incredibles 2" xoay quanh gia đình siêu nhân. Ngoài cuộc chiến với kẻ xấu có siêu năng lực, phim còn phản ánh rắc rối đời thường của các người hùng trong việc chăm sóc em bé, giải quyết vấn đề của những đứa con tuổi teen.

Các siêu anh hùng tiếp tục tạo sức hút lớn với nhiều phong cách khác nhau. Incredibles 2 - hoạt hình của Pixar - hướng đến khán giả gia đình với câu chuyện ấm áp và vui nhộn. Deadpool 2 được dán nhãn 18+, kể tiếp câu chuyện về người hùng Deadpool lập dị, nói tục và chém giết đẫm máu. Còn Ant-Man and the Wasp tiếp nối kiểu hành động pha hài quen thuộc của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, thu hút đối tượng khán giả trẻ.

Thành công của ba bom tấn đến từ độ mạnh thương hiệu lẫn chất lượng. Chúng đều được hơn 80% giới phê bình đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Incredibles 2 còn được xem là ứng viên sáng giá cho giải Oscar "Phim hoạt hình xuất sắc" năm sau. Trên Variety, Greg Foster - CEO hãng IMAX Entertainment - cho biết ấn tượng nhất với thành công của Incredibles 2 trong mùa hè do câu chuyện chạm đến nhiều thế hệ khán giả, tạo cảm giác mới mẻ và xứng đáng với 14 năm chờ đợi kể từ phần một (2004).

Một phim siêu anh hùng khác cũng đóng góp lớn vào phòng vé hè là Avengers: Infinity War. Tác phẩm công chiếu ở Mỹ từ ngày 27/4 (trước khi mùa phim hè bắt đầu) nhưng phần lớn doanh thu đến từ tháng 5. Bom tấn Marvel quy tụ hàng loạt siêu anh hùng, hiện thu 2,04 tỷ USD toàn cầu, trong đó có 678 triệu USD ở Mỹ.

Jurassic World: Fallen Kingdom cũng đóng góp lớn cho tổng doanh thu của các phim Hollywood với 1,29 tỷ USD toàn cầu, trong đó có 413 triệu USD ở Mỹ. Phần hai về thế giới khủng long không gây sốt bằng Jurassic World (thu 1,67 tỷ USD năm 2015) nhưng vẫn ăn khách và sinh lời cho hãng phim. Một dự án khác cũng gây tiếng vang là Mission: Impossible 6. Tác phẩm được khen ngợi vì yếu tố hành động và thu 538 triệu USD toàn cầu (193 triệu USD ở Mỹ). Đây cũng là bom tấn hiếm hoi theo đuổi phong cách hành động chân thực với nhiều cảnh mạo hiểm do Tom Cruise tự thực hiện.

Theo Variety, phòng vé Hollywood tăng trưởng còn nhờ độ ăn khách bất ngờ của một vài dự án ở nửa sau hè như The Meg và Crazy Rich Asians - hiện tượng văn hóa gần đây. Còn Rolling Stone nhận định hè này, Hollywood thành công do có nhiều phim tốt hướng đến đối tượng khán giả đa dạng. Crazy Rich Asians nhắm đến cộng đồng người Mỹ gốc Á. Ocean’s 8 và Mamma Mia! Here We Go Again ca ngợi sự độc lập của giới nữ. Còn Book Club - quy tụ dàn sao gạo cội Jane Fonda, Mary Steenburgen và Diane Keaton - thu hút khán giả lớn tuổi. Dự án này thu đến 68 triệu USD dù kinh phí chỉ có 10 triệu USD.

Disney tiếp tục chứng tỏ thế thống trị với 35% doanh thu hè, cao hơn đáng kể so với các hãng còn lại. Họ đạt thành tích này bất chấp quả "bom xịt" Solo: A Star Wars Story. Tác phẩm do Ron Howard đạo diễn là phần ngoại truyện của series Star Wars, được nhiều chuyên gia dự đoán cán mốc một tỷ USD. Tuy nhiên, phim gây tranh cãi về chất lượng, bị cộng đồng fan Star Wars quay lưng và chỉ thu về 392 triệu USD toàn cầu. Với kinh phí lên đến 275 triệu USD, dự án khiến Disney lỗ (theo thông lệ, rạp phim giữ lại phân nửa doanh thu).

Trailer Solo: A Star Wars Story "Solo: A Star Wars Story" là phim điện ảnh đầu tiên về Star Wars bị lỗ.

Cùng thành tích không như ý của Star Wars: The Last Jedi cuối năm ngoái, Rolling Stone nhận định thương hiệu này không còn "bất khả chiến bại" ở phòng vé và những người điều hành Lucasfilm (hãng sản xuất Star Wars, thuộc Disney) đang ở vào giai đoạn đen tối. Theo định hướng của Disney, series bắt đầu cổ vũ nữ quyền và theo đuổi sự đa dạng chủng tộc với các diễn viên da đen và da vàng. Tuy nhiên, nhiều fan Star Wars bất bình với sự thay đổi, tẩy chay phim và thậm chí công kích các diễn viên trên mạng xã hội.

Hai thất bại khác của hè 2018 là Skyscraper và The Darkest Minds. Skyscraper có siêu sao The Rock đóng chính nhưng chỉ đứng thứ ba trong tuần ra mắt. Tác phẩm này thu 67 triệu USD ở Mỹ, kém xa dự đoán trước đó của giới chuyên môn và chỉ không lỗ nhờ thị trường Trung Quốc. Theo Rolling Stone, dù khán giả yêu mến The Rock, họ vẫn không sẵn sàng đến rạp để xem một phim có kịch bản thiếu sáng tạo như Skyscraper.

The Darkest Minds kể về một nhóm dị nhân tuổi teen bị chính quyền săn đuổi. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Alexandra Bracken, tác phẩm được trông đợi làm sống lại phong trào làm phim từ các truyện dành cho giới trẻ (young adult fiction). Tuy nhiên, chỉ 18% giới phê bình đánh giá tích cực về phim trên Rotten Tomatoes. Dự án có kinh phí 34 triệu USD (chưa tính quảng bá) nhưng chỉ thu 35 triệu USD, được xem như "bom xịt" mùa hè.

