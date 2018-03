Shi Hoo rút khỏi bình chọn Diễn viên được yêu thích

Park Shi Hoo - người đàn ông trầm lặng / Park Shi Hoo có thể bị truy tố vì tội cưỡng dâm

Tài tử Park Shi Hoo đang dẫn đầu danh sách bình chọn danh hiệu Nam diễn viên được yêu thích nhất trong khuôn khổ Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 49. Giải do người hâm mộ bình chọn qua mạng, bắt đầu từ 3/4 và kết thúc vào 6/5. Đến ngày 4/4, Shi Hoo có 46,8% lượng phiếu bầu, vượt xa so với hai đồng nghiệp Kim Dong Wan (18%) và Kim Soo Hyun (7,5%).



Tuy nhiên đến chiều tối 4/4, tên của Park Shi Hoo không còn trong danh sách bình chọn. Fan rất bất ngờ trước điều này và nghi ngờ ban tổ chức cố tình loại nam diễn viên do anh vướng vào scandal cưỡng dâm.

Mệt mỏi vì kiện tụng có thể là lý do khiến Shi Hoo tạm thời ngừng các hoạt động trong làng giải trí. Ảnh: New.

Cùng ngày, đơn vị tổ chức giải thích về vụ việc. Theo đó, nam diễn viên Park Shi Hoo tình nguyện xin rút tên khỏi danh sách. Ban tổ chức tôn trọng quyết định của anh.

Liên quan đến vụ án của Park Shi Hoo. Hôm 4/2, tài tử chính thức bị buộc tội cưỡng dâm, cưỡng hiếp gây thương tích đối với nạn nhân A. Phía cảnh sát đề nghị khởi tố không giam giữ Shi Hoo với lý do “Park Shi Hoo không có khả năng trốn hay tiêu hủy chứng cứ”.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng, khi Park Shi Hoo đã bị buộc tội cưỡng dâm, cưỡng dâm gây thương tích, cảnh sát nên xin lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với anh. Một kiểm sát viên phân tích: “Sở cảnh sát không đưa ra mức án đề nghị trong trường hợp có nhiều tranh cãi, họ đùn đẩy trách nhiệm cho phía Viện Kiểm sát. Nên điều tra lại vụ án”.

Hải Lan