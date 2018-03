Series về loạt phụ nữ bị cưỡng hiếp để sinh con thắng giải Emmy

Danh sách các giải thưởng lớn ở Emmy 2017 Series chính kịch xuất sắc: The Handmaid's Tale Series hài kịch xuất sắc: Veep Nam diễn viên chính xuất sắc trong series chính kịch: Sterling K. Brown (This Is Us) Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series chính kịch: Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale) Nam diễn viên chính xuất sắc trong series hài kịch: Donald Glover (Atlanta) Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series hài kịch: Julia Louis-Dreyfus (Veep) Nam diễn viên chính xuất sắc trong series ngắn tập: Riz Ahmed (The Night Of) Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series ngắn tập: Nicole Kidman (Big Little Lies) Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series chính kịch: John Lithgow (The Crown) Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series chính kịch: Ann Dowd (The Handmaid's Tale) Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series hài kịch: Alec Baldwin (Saturday Night Live) Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series hài kịch: Kate McKinnon (Saturday Night Live) Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series ngắn tập: Alexander Skarsgård (Big Little Lies) Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series ngắn tập: Laura Dern (Big Little Lies) Đạo diễn xuất sắc trong series chính kịch: Reed Morano (The Handmaid's Tale) Đạo diễn xuất sắc trong series hài kịch: Donald Glover (Atlanta) Đạo diễn xuất sắc trong series ngắn tập: Jean-Marc Vallée (Big Little Lies)