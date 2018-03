Scarlett Johansson khổ vì 'váy tàng hình' khi đóng robot sinh học / Trailer phim phô đường cong Scarlett Johansson hot nhất tuần

Ghost in the shell là phim hành động, khoa học viễn tưởng chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của Nhật. Minh tinh Scarlett Johansson vào vai chính - một robot sinh học có cơ thể cấu tạo từ máy móc trừ bộ não và xương sống.

* Scarlett Johansson diễn cảnh hành động

Scarlett Johansson mặc áo tàng hình hành động trong phim mới

Hãng Paramount vừa công bố một trích đoạn dài 4 phút 30 giây, thuộc phần đầu phim. Trong cảnh này, nhân vật Major (Scarlett Johansson) làm nhiệm vụ vào ban đêm. Một nhóm đại gia trao đổi về các vấn đề công nghệ, trước khi diễn ra một cuộc thanh trừng.

Mỹ nhân sinh năm 1984 cởi áo khoác để lộ bộ áo tàng hình màu da người, nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng và tham gia trận chiến. Cô phô diễn kỹ năng chiến đấu vượt trội để hạ gục kẻ thù.

Scarlett Johansson diện áo tàng hình

Đề cập đến bộ áo đặc biệt, nữ diễn viên nói: "Ngay khi vào vai, tôi đã rất sợ mặc bộ đồ này vì nghĩ rằng sẽ rất khó chịu trong lúc diễn. Lúc ra trường quay có đỡ hơn nhưng vẫn khó chịu. Cơ chế hoạt động của bộ áo là tăng giảm nhiệt độ theo môi trường xung quanh nên tôi lúc bị nóng lúc bị lạnh".

Trong vài năm gần đây, Scarlett Johansson đảm nhận nhiều vai diễn hành động được đánh giá cao như Lucy (phim Lucy) và Black Widow (trong vũ trụ điện ảnh Marvel). Mặc dù vậy, sự lựa chọn cô cho vai chính trong Ghost in the shell từng gây tranh cãi vì nhân vật trong truyện tranh vốn là người da vàng.

Sự lựa chọn Scarlett Johansson từng gây tranh cãi

Ghost in the Shell là loạt truyện ăn khách của nhà văn Masamune Shirow, xuất bản từ năm 1989. Tác phẩm sau đó được chuyển thể thành các phim hoạt hình là Ghost in the Shell (1995), Ghost in the Shell 2: Innocence (2004) và Ghost in the Shell: The New Movie (2015).

* Trailer phim "Ghost In The Shell"

Trailer phim "Ghost In The Shell"

Phim lấy bối cảnh ở thế giới tương lai vào năm 2029, khi khoa học kỹ thuật đã phát triển đến đỉnh điểm, xoay quanh một nàng robot lai người (cyborg). Cô là trưởng nhóm Section 9 - cơ quan chuyên đảm nhiệm việc điều tra các hành động tội phạm công nghệ cao.

Phim dự kiến khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 31/3.

Ân Nguyễn