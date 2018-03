Scarlett Johansson là diễn viên ăn khách nhất năm 2016

Scarlett Johansson khổ vì 'váy tàng hình' khi đóng robot sinh học / Scarlett Johansson cùng chồng dự sự kiện ở Paris

Forbes đánh giá Scarlett Johansson có một năm thành công phòng vé với hai vai diễn trong Captain America: Civil War và Hail, Caesar!. Hai phim này mang lại 1,2 tỷ USD doanh thu toàn cầu, giúp người đẹp "Black Widow" đứng đầu danh sách 10 diễn viên ăn khách nhất năm qua. Bám sát nút Johansson là Chris Evans và Robert Downey Jr. Cặp tài tử cùng đóng Captain America - thu về 1,15 tỷ USD.

Scarlett Johansson là diễn viên hái ra tiền nhất năm qua.

Cùng Ryan Reynolds (đứng thứ tám trong danh sách), Scarlett Johansson, Chris Evans và Robert Downey Jr. là những diễn viên Marvel thống trị màn ảnh năm qua. Nửa số người còn lại là diễn viên của đế chế điện ảnh D.C Comics.

Ngôi sao lần đầu xuất hiện trong Top 10 là người đẹp Australia - Margot Robbie. Năm qua, phim Suicide Squad của cô thu về 745,6 triệu USD. Các phim năm qua của cô có tổng doanh thu 1,1 tỷ USD. Cô là một trong bốn mỹ nhân có tên trong danh sách - cùng Scarlett Johansson, Felicity Jones và Amy Adams.

Felicity Jones là diễn viên duy nhất không thuộc đế chế điện ảnh truyện tranh nào. Năm qua, Rogue One thu về hơn nửa tỷ USD và giúp ngôi sao nước Anh lọt vào vị trí thứ chín trong danh sách diễn viên ăn khách nhất toàn năm.

Cũng nhờ thành công của Rogue One, giới quan sát nhận định 2016 là năm Hollywood hái ra tiền nhất lịch sử. Từ tháng 1 tới nay, các trường quay Bắc Mỹ kiếm ra hơn 11,05 tỷ USD. 11,3 tỷ USD là con số dự kiến Hollywood mang lại năm nay.

Ryan Reynolds lọt Top 10 nhờ "Deadpool".

Để tính danh sách các diễn viên ăn khách nhất năm, Forbes cộng dồn doanh thu các phim họ đóng, không tính tác phẩm hoạt hình mà trong đó diễn viên chỉ lồng tiếng.

10 diễn viên ăn khách nhất 2016:

1. Scarlett Johansson: 1,2 tỷ USD (Captain America: Civil War và Hail, Caesar!)

2. Chris Evans: 1,15 tỷ USD (Captain America: Civil War)

3. Robert Downey Jr.: 1,15 tỷ USD (Captain America: Civil War)

4. Margot Robbie: 1,1 tỷ USD (Suicide Squad và The Legend of Tarzan)

5. Amy Adams: 1,04 tỷ USD (Batman v Superman: Dawn of Justice và Arrival)

6. Ben Affleck: 1,02 tỷ USD (Batman v Superman: Dawn of Justice và The Accountant)

7. Henry Cavill: 870 triệu USD (Batman v Superman: Dawn of Justice)

8. Ryan Reynold: 820 triệu USD (Deadpool)

9. Felicity Jones: 805 triệu USD (Rogue One: A Star Wars Story, Inferno và A Monster Calls)

10. Will Smith: 775 triệu (Suicide Squad và Collateral Beauty)

Thành Long