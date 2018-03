Scarlett Johansson khoe đường cong dù mặc kín

Những khoảnh khắc ngọt ngào của Scarlett Johansson / Scarlett Johansson xinh đẹp ngày thơ bé

Hãng Marvel vừa tung ra trailer mới tiết lộ thêm nội dung của Captain America: The Winter Soldier cùng poster tạo hình nhân vật Black Widow. Câu chuyện của phần này sẽ nối tiếp các sự kiện xảy ra trong The Avengers năm 2012.

Trailer phim "Captain America: The Winter Soldier"

Trong trailer mới, nhân vật phản diện The Winter Soldier (Chiến binh mùa đông) được giới thiệu nhiều hơn qua lời kể của “Góa phụ đen” Scarlett Johansson. “Hầu hết giới tình báo không tin là hắn tồn tại. Những người tin thì gọi hắn là chiến binh mùa đông. Hắn là một bóng ma. Anh sẽ không bao giờ tìm được hắn”, Black Widow nói với “Captain America” Steve Rogers.

Nhân vật phản diện giấu mặt The Winter Soldier trong "Captain America" phần hai. Ảnh: Marvel.

So với trailer đầu tiên, trailer mới này có không khí u ám, căng thẳng hơn. Captain America: The Winter Soldier là bom tấn đầu tiên của mùa phim hè 2014 và được Marvel đầu tư tới 170 triệu USD kinh phí sản xuất.

Sát cánh cùng Captain America trong phần này là nàng Black Widow gợi cảm, diện trang phục bó sát cùng mái tóc đỏ quyến rũ. Poster mới vừa hé lộ tạo hình của nhân vật này do Scarlett Johansson thể hiện.

Scarlett Johansson khoe hình thể gợi cảm khi trở lại với vai diễn Góa phụ đen. Ảnh: Marvel.

Đây là lần thứ tư cô đóng chung với người bạn thân Chris Evans, sau các phim The Perfect Score, The Nanny Diaries hay The Avengers. Khán giả mong chờ một tình yêu nảy nở giữa hai nhân vật Captain America và Black Widow bởi trong truyện tranh, hai nhân vật này từng có một chuyện tình rất đẹp.

Sau khi trở về với thế giới hiện đại, Steve Rogers tìm cách hòa nhập với cuộc sống ở thủ đô Washington, Mỹ. Khi một thành viên trong tổ chức gìn giữ hòa bình S.H.I.E.L.D. bị tấn công, anh không thể khoanh tay đứng nhìn trước một loạt âm mưu đe dọa đến sự tồn vong của thế giới.

Tái hợp với Black Widow, Captain America cố gắng phá tan những âm mưu đó trong khi phải chiến đấu chống lại những tên sát thủ chuyên nghiệp được cử đến tiêu diệt anh. Khi toàn bộ âm mưu đen tối được vạch mặt, Captain America và Black Widow tìm đến một đồng minh mới là Falcon. Tuy nhiên, họ nhanh chóng đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm vừa lạ mặt nhưng cũng rất quen thuộc.

Poster chính thức của phim "Captain America: The Winter Soldier". Ảnh: Marvel.

Dựa trên loạt truyện tranh nổi tiếng của Marvel xuất bản lần đầu năm 1941, Captain America: The Winter Soldier là bộ phim do nhà sản xuất Kevin Feige đầu tư, hai anh em Anthony và Joe Russo đạo diễn và Christopher Markus, Stephen McFeely viết kịch bản.

Captain America: The Winter Soldier dự kiến ra mắt tại Việt Nam cùng ngày với Bắc Mỹ vào 4/4.

Nguyên Minh