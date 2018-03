Sao 'Transformers' đời đầu: Người thành 'bom sex', kẻ cư xử quái gở

Diễn viên chính rời series 'Transformers' trước khi phần 5 ra mắt / 'Transformers 5' hé lộ dàn robot mạnh hơn nhân vật chính

Phim điện ảnh Transformers ra đời năm 2007, đạt doanh thu 709 triệu USD toàn cầu, mở đường cho ba tập tiếp theo đều ăn khách. Sau mười năm, diễn viên chính Shia LaBeouf và Megan Fox rời khỏi loạt phim, còn diễn viên phụ Josh Duhamel và Tyrese Gibson vẫn gắn bó với thương hiệu.

Shia LaBeouf

Trong ba phim Transformers đầu tiên, Shia LaBeouf thủ vai nhân vật chính Sam Witwicky. Ở tập đầu, anh chọn chiếc xe hơi màu vàng mà không biết đó là robot Bumblebee hóa thân. Từ đó, Sam liên tục bị cuốn vào cuộc chiến của hai phe người máy.

Shia LaBeouf kinh ngạc khi người máy biến hình Sinh năm 1986, Shia LaBeouf nổi lên từ đầu thập niên 2000 như là sao nhí của kênh Disney. Sau bom tấn Transformers và Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008), anh được xem như diễn viên trẻ hàng đầu Hollywood thời bấy giờ. Không chỉ đóng phim giải trí, LaBeouf còn thể hiện khả năng diễn xuất qua các vai diễn nặng ký trong Disturbia (2007) hay Wall Street: Money Never Sleeps (2010).

Tuy nhiên, LaBeouf bị xem là "kẻ lập dị" ở Hollywood. Từ 19 tuổi, anh đã bị xem có lối hành xử bất thường khi cầm dao đe dọa một người hàng xóm chắn đường. Năm 2008, anh bị tình nghi say rượu khi lái xe, gây ra một tai nạn ở Los Angeles (Mỹ) khiến bản thân bị chấn thương nặng ở tay.

Shia LaBeouf liên tục gây tranh cãi ở Hollywood.

Trong thập niên 2010, Shia LaBeouf ngày càng gây rối nhiều hơn, thường trong tình trạng say rượu. Năm 2011, anh đánh nhau ở một quán bar, bị cảnh sát Los Angeles tạm giam. Năm 2014, theo TMZ, anh mất tự chủ đến mức đi vệ sinh vào một bức tường ở nhà hàng. Năm 2014, tài tử la hét và gây rối lúc đang xem vở nhạc kịch Cabaret, sau đó tát cảnh sát khi bị bắt giữ.

Trong nghệ thuật, Shia LaBeouf cũng gây nhiều vụ bê bối. Năm 2013, anh đạo diễn phim ngắn Howard Cantour.com được ngợi khen ở Liên hoan phim Cannes. Nhưng sau đó nhiều người phát hiện nội dung tác phẩm giống hệt Justin M. Damiano - một bộ truyện tranh năm 2007. LaBeouf sau đó gỡ tác phẩm của mình khỏi Internet và đăng lời xin lỗi trên Twitter. Tuy nhiên, trang A.V Club sau đó phát hiện ngay cả lời xin lỗi này cũng được sao chép từ một nội dung trên mục hỏi đáp của Yahoo!.

Shia LaBeouf gây sốc ở LHP Berlin.

Ở Liên hoan phim Berlin 2014, diễn viên gây sốc khi đeo vào đầu chiếc túi giấy đề chữ: “Tôi không còn nổi tiếng nữa”. Vào tháng 2 cùng năm, anh tham gia một triển lãm nghệ thuật Los Angeles và đóng vai một vật trưng bày, ngồi bất động trong gian phòng. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Dazed, anh chia sẻ một phụ nữ định cưỡng hiếp anh ngay trong buổi tham quan.

Sau khi chia tay series Transformers từ năm 2011, Shia LaBeouf chủ yếu đóng phim nghệ thuật. Anh cũng nhiều lần bày tỏ sự khinh thường đến các bom tấn mình từng đóng. Tài tử theo đuổi phương pháp method - acting (thật sự nghĩ mình là nhân vật, kể cả khi không quay). Theo USA Today, trên trường quay phim Charlie Countryman (2013), anh đẩy mọi chuyện đi quá giới hạn khi thật sự sử dụng ma túy LSD để giống hoàn cảnh của nhân vật.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2016 với Variety, Shia LaBeouf chia sẻ đã cai rượu và từ bỏ phương pháp method - acting. Sự nghiệp của anh khởi sắc hơn trong năm ngoái khi đóng vai chính trong American Honey - phim giành giải của Ban giám khảo (Jury Prize) tại LHP Cannes 2016.

Megan Fox

Sinh năm 1986, Megan Fox hoạt động ở lĩnh vực người mẫu và diễn viên từ đầu thập niên 2000. Tuy nhiên, tên tuổi cô chỉ vụt sáng khi tham gia Transformers trong vai Mikaela - bạn gái của nhân vật chính do Shia LaBeouf thủ vai. Nữ diễn viên gây ấn tượng bằng đường cong nóng bỏng, làn da nâu mạnh khỏe và đôi mắt hút hồn. Một loạt báo và tạp chí gọi Megan Fox là biểu tượng sex thế hệ mới. Người đẹp thường xuyên lọt vào danh sách các mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới của Maxim, FHM, People…

Cảnh nóng bỏng của Megan Fox trong phim Ở đỉnh cao danh vọng, Megan Fox thậm chí được xem là người kế thừa Angelina Jolie ở Hollywood. Tuy nhiên, cô bị cho chỉ dừng lại ở hình ảnh “bình hoa di động”. Trên E!, nữ diễn viên bày tỏ mong muốn được đóng các nhân vật không quá gợi cảm để khán giả tập trung hơn vào diễn xuất của cô.

Trong quá trình quay Transformers: Revenge of the Fallen (2009), Megan Fox bị tố đã ví von đạo diễn Michael Bay với Hitler bởi sự nghiêm khắc của ông. Kết quả là cô vắng mặt trong phần ba Transformers: Dark of the Moon (2011) và nhân vật của Shia LaBeouf có một người yêu mới (Rosie Huntington-Whiteley thủ vai).

Megan Fox nổi tiếng với vẻ gợi cảm.

Megan Fox hẹn hò với diễn viên Brian Austin Green từ năm 2004. Bộ đôi kết hôn năm 2010. Tháng 8/2015, hai người đệ đơn ly hôn, nhưng đến đầu năm 2016 lại tái hợp và đón con trai thứ ba. Trên tạp chí GQ năm 2008, minh tinh thừa nhận là người lưỡng tính và từng quan hệ với một vũ công nữ.

Josh Duhamel

Nam diễn viên thủ vai William Lennox - một binh sĩ thoát chết trong cuộc tấn công của Decepticon (các robot phe xấu). Sau đó, anh chiến đấu bên cạnh các robot và ngày càng thăng tiến trong quân ngũ. Nhân vật xuất hiện trong ba phần đầu, vắng mặt trong phần bốn, sau đó trở lại trong phần năm Transformers: The Last Knight sắp ra mắt.

Josh Duhamel thủ vai sĩ quan gan dạ.

Sinh năm 1972, Duhamel khởi nghiệp với nghề người mẫu nam, sau đó đóng vai quần chúng trong các video ca nhạc rồi góp mặt trong các phim truyền hình và điện ảnh. Với series All My Children, anh giành giải Daytime Emmy cho “Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series chính kịch” năm 2002.

Khán giả nhớ đến Duhamel như là chồng của ca sĩ Fergie. Bộ đôi hẹn hò từ năm 2004, sau khi cô xuất hiện trong chương trình truyền hình Las Vegas có anh tham gia. Họ kết hôn năm 2009 và có một con trai, sinh năm 2013.

Tyrese Gibson

Cũng như Josh Duhamel, Tyrese Gibson chỉ vắng bóng ở phần bốn trong suốt series Transformers. Nhân vật của nam diễn viên là Robert Epps - một sĩ quan Mỹ. Gibson là fan nhiệt thành của dòng đồ chơi và trong DVD Our World, anh chia sẻ hài hước rằng phải trả tiền cho các nhà sản xuất của Transformers để nhận vai.

Tyrese Gibson trong phim.

Sinh năm 1978, Tyrese Gibson là ca sĩ R&B và hip hop trước khi bắt đầu nghiệp diễn. Ngoài loạt phim robot, anh được nhiều khán giả biết đến với vai Roman Pearce trong series ăn khách Fast & Furious. Nhân vật của anh là "cây hài" trong nhóm với tính cách sôi nổi, hay lý sự và hoảng hốt thái quá khi gặp nguy hiểm.

Bên cạnh đó, anh còn viết ba cuốn sách, trong đó cuốn How to Get Out of Your Own Way (2011) được tờ New York Times xếp vào danh sách bán chạy nhất năm.

Josh Duhamel và Tyrese Gibson là bạn thân trong phim Jon Voight

Trong Transformers, Jon Voight thủ vai Bộ trưởng Quốc phòng John Keller. Ông là người đầu tiên tin vào giả thuyết về việc robot tấn công Trái đất. Cuối phim, nhân vật giải tán Khu vực 7 - cơ quan Mỹ chuyên nghiên cứu các hiểm họa ngoài hành tinh.

Tài tử thủ vai nhân vật quyền lực trong phim.

Sinh năm 1938, Jon Voight là tài tử gạo cội của điện ảnh Mỹ. Năm 1978, ông giành giải Oscar “Nam diễn viên chính xuất sắc" với phim Coming Home. Ngoài ra, Voight còn bốn lần thắng giải Quả Cầu Vàng.

Năm 1971, Jon Voight kết hôn với nữ diễn viên Marcheline Bertrand. Bộ đôi có hai con - James Haven (sinh năm 1973) và Angelina Jolie (sinh năm 1975). Khi Jolie mới một tuổi, Jon Voight ly thân với vợ và bốn năm sau thì ly dị. Ký ức đau buồn khiến minh tinh luôn giữ khoảng cách với cha. Năm 2002, cô yêu cầu tòa án chính thức bỏ họ Voight khỏi tên mình.

Jon Voight cùng con gái dự sự kiện Cùng năm, trên chương trình Access Hollywood, Jon Voight nói Angelina Jolie gặp phải những vấn đề tâm thần nghiêm trọng. Sau đó, ông và con gái không nói chuyện trong hơn sáu năm. Họ chỉ nối lại quan hệ sau cái chết của mẹ Jolie - Marcheline Bertrand - năm 2007.

Rachael Taylor

Nữ diễn viên sinh năm 1984 thủ vai Maggie Madsen - một chuyên gia máy tính nhận ra cuộc tấn công không thể do người thường gây ra. Ngoài trình độ tin học, cô còn khoe vẻ nóng bỏng trong những bộ váy ngắn. Nhân vật không quay lại trong các phần tiếp theo.

Rachael Taylor bắt đầu diễn xuất từ năm 2004 nhưng không có nhiều phim điện ảnh ấn tượng. Cô thành công hơn ở mảng phim truyền hình khi góp mặt trong Grey's Anatomy - loạt phim về giới bác sĩ. Gần đây, diễn viên gây chú ý khi thủ vai Trish Walker trong series Jessica Jones của Marvel.

Mỹ nhân Rachael Taylor bị thẩm vấn trong phim Rachael Taylor hẹn hò với nam diễn viên Australia Matthew Newton trước khi chia tay năm 2010 vì bị người yêu bạo hành. Theo Daily Telegraph, bộ đôi xô xát tại hành lang của một khách sạn ở Rome (Italy). Sau đó, nữ diễn viên thường xuyên tham gia các hoạt động chống bạo hành và hồi phục tinh thần cho các nạn nhân. Hiện tại, cô hẹn hò với nhiếp ảnh gia Mike Piscitelli.

