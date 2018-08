Sao 'Train to Busan' tái xuất trong vai nhà vô địch vật tay

Tài tử 'Train to Busan' từ chối vai siêu anh hùng của Hollywood / Phim kinh dị Hàn Quốc lập kỷ lục ở Việt Nam

Câu chuyện xoay quanh Mark (Ma Dong Seok đóng) - một người đàn ông Hàn Quốc được gia đình người Mỹ nhận nuôi từ lúc nhỏ. Mark từng là nhà vô địch vật tay nhưng giờ hết thời, làm bảo vệ ở một hộp đêm. Anh tình cờ quen cậu sinh viên Hàn Quốc Jin Ki (Kwon Yul đóng) - người có biệt tài xoay tiền trong mọi tình huống và tự xem mình là một ông bầu thể thao.

* Trailer phim

Trailer Champion (Chuyện chàng cơ bắp) Bị hấp dẫn bởi thông tin của Jin Ki về một giải vật tay Hàn Quốc, Mark trở lại quê hương lần đầu sau 30 năm. Đồng thời, Jin Ki cũng tiết lộ cho Mark địa chỉ của mẹ ruột anh. Cựu võ sĩ quyết tìm lại gia đình và trở thành quán quân môn vật tay một lần nữa.

Ma Dong Seok sinh năm 1971, tham gia một số phim như The Neighbor, Nameless Gangster: Rules of the Time, The Unjust trước khi nổi tiếng nhờ phim Train to Busan (2016). Hình tượng người đàn ông mạnh mẽ, yêu gia đình của Ma Dong Seok trong tác phẩm về zombie được nhiều khán giả yêu thích.

Trước khi theo nghiệp diễn, Ma Dong Seok là võ sĩ MMA và chuyên gia huấn luyện võ thuật.

Trong trailer đầu tiên của Champion, Ma Dong Seok có nhiều cảnh phô diễn sức mạnh. Đóng cùng anh là Kwon Yul - sao nam từng gây chú ý với vai phụ trong The Admiral: Roaring Currents (2014).

Phim dự kiến khởi chiếu ở Việt Nam vào ngày 29/6.

Ân Nguyễn