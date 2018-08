Sao phim 'Iron Man' sau 10 năm: Người thăng hoa, kẻ đi xuống

Những khoảnh khắc xúc động trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel / Các dự đoán cho phần bốn 'Avengers'

Phim Iron Man ra mắt năm 2008, thắng lớn với 585 triệu USD toàn cầu, được giới phê bình khen ngợi. Câu chuyện xoay quanh Tony Stark - một thiên tài kiêm tỷ phú ngành vũ khí - có lối sống bất cần, tính tình ngạo mạn. Khi bị bọn khủng bố bắt giữ, anh sáng chế ra một bộ giáp giúp mình trốn thoát. Trở về nhà, Tony nhận ra từ trước đến nay anh quá thờ ơ với những vấn đề trên thế giới và quyết định khoác bộ giáp đầy vũ khí và công nghệ tối tân trở thành siêu anh hùng Iron Man.

Iron Man được xem là tác phẩm mở ra Vũ trụ Điện ảnh Marvel - thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất mọi thời. Sau 10 năm, dàn sao trong phim có những ngã rẽ khác nhau.

* Trailer phim

Trailer Iron Man Robert Downey Jr. (vai Tony Stark/Iron Man)

Iron Man là bước ngoặt trong sự nghiệp của tài tử có quá khứ đen tối, từng nghiện hút, tù tội trong thập niên 1990 và đầu thập niên 2000. Dù sự nghiệp của anh đã dần hồi phục từ giữa thập niên 2000 với Kiss Kiss Bang Bang và Zodiac, phải đến bom tấn Marvel, Robert mới thực sự trở thành ngôi sao toàn cầu. Trên USA Today, đạo diễn Jon Favreau tiết lộ chọn Robert Downey Jr. chính do quá khứ phức tạp của anh. Favreau muốn tìm một diễn viên khắc họa được chân dung "một gã khốn nhưng chiếm thiện cảm khán giả", đồng thời thể hiện được hành trình biến chuyển cảm xúc của nhân vật.

Robert Downey Jr. từ "trai hư" trở thành siêu sao Hollywood.

Khi Iron Man ra mắt, khán giả thích thú trước một người hùng rất khác Superman, Batman hay Spider-Man - những nhân vật nổi tiếng màn bạc bấy giờ. Tony Stark ngạo nghễ, chìm ngập trong các cuộc vui, luôn tự tin vào bản thân và đến cuối phim chẳng thèm che giấu thân phận siêu anh hùng. Trong mười năm sau đó, nam diễn viên nhập vai Iron Man thêm tám lần nữa và song hành cùng thành công của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Theo Box Office Mojo, Robert Downey Jr. là ngôi sao có tổng doanh thu các phim cao thứ ba mọi thời ở Mỹ với 4,8 tỷ USD, chỉ thua Samuel L. Jackson và Harrison Ford. Tác phẩm mới nhất của anh - Avengers: Infinity War - vừa cán mốc hai tỷ USD toàn cầu. Ngoài phim siêu anh hùng, Robert Downey Jr. còn đóng chính trong hai phần Sherlock Holmes và phim hài ăn khách Due Date. Năm 2009, anh được đề cử Oscar "Nam diễn viên phụ xuất sắc" với phim Tropic Thunder.

* Tony Stark tự nhận mình là Iron Man

Tony Stark tự nhận mình là Iron Man Gần đây, tài tử nhiều lần bày tỏ ý định thôi đóng vai Iron Man để tìm thử thách mới. Nhiều fan đoán Avengers 4 - ra mắt năm sau - sẽ là phim cuối cùng của anh cho Marvel. Năm 2020, Robert sẽ đóng chính trong dự án về John R. Brinkley - một bác sĩ gây xôn xao nước Mỹ vào đầu thế kỷ 20 với những cách chữa trị kỳ quái. Đạo diễn tác phẩm là Richard Linklater - nhà làm phim nghệ thuật nổi tiếng. Tác phẩm có thể sẽ đưa Robert Downey Jr. trở lại các đường đua giải thưởng hàn lâm sau nhiều năm hầu như chỉ đóng phim giải trí.

Năm 2005, Robert Downey Jr. kết hôn với nhà sản xuất Susan Levin và họ được xem là bộ đôi quyền lực ở Hollywood. Chính cô là người có ảnh hưởng lớn trong việc thuyết phục Robert bỏ lối sống trác tráng trước đây. Sau 13 năm, họ có một con trai và con gái, lần lượt sinh năm 2012 và 2014.

Gwyneth Paltrow (vai Pepper Potts)

Trước khi tham gia Iron Man, thành tích của Paltrow còn nổi bật hơn nam chính Robert Downey Jr.. Cô đoạt giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho phim Shakespeare in Love (1998), đồng thời góp mặt trong nhiều phim đáng nhớ như Seven, Emma, A Perfect Murder. Nhân vật của minh tinh trong phim siêu anh hùng là trợ lý của Tony Stark, sau đó trở thành người yêu anh.

Năm 2013, cô được tờ People chọn là "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới".

Gwyneth Paltrow xuất hiện trong sáu phim của Vũ trụ Điện ảnh Marvel nhưng chỉ có vai trò quan trọng trong ba tập về Iron Man. Ở Iron Man 3 (2013), Pepper trở thành một người có siêu năng lực và có nhiều cảnh chiến đấu đẹp mắt. Từ năm 2010-2014, Paltrow còn đóng vai khách mời trong series âm nhạc nổi tiếng Glee.

Từ năm 2014, sự nghiệp phim ảnh của Paltrow có phần chững lại. Cô gây thất vọng trong tác phẩm "thảm họa" Mortdecai năm 2014 (đóng cùng Johnny Depp). Với kinh phí 60 triệu USD, phim chỉ thu về 47 triệu USD và bị giới phê bình chê bai thậm tệ. Năm 2017, trên tờ People, người đẹp nói tạm ngưng diễn xuất để tập trung cho công ty Goop của mình - kinh doanh nhiều mặt hàng đa dạng từ sách, quần áo, nước hoa...

* Pepper thi triển siêu năng lực trong "Iron Man 3"

Pepper thi triển siêu năng lực trong Iron Man 3 Paltrow từng có quan hệ tình cảm với hai tài tử hàng đầu Hollywood là Brad Pitt và Ben Affleck vào thập niên 1990 và đầu thập niên 2000. Cô kết hôn với ca sĩ Chris Martin năm 2003 và ly dị năm 2016. Hiện tại, minh tinh đính hôn với nhà sản xuất Brad Falchuk của loạt phim Glee. Năm 2017, Gwyneth Paltrow trở thành tâm điểm ở Hollywood khi tố cáo nhà sản xuất Harvey Weinstein quấy rối tình dục cô vào năm 1996. Tiếng nói của nữ diễn viên cùng nhiều ngôi sao khác đã góp phần hạ bệ ông trùm.

Jeff Bridges

Sau mười năm với hàng loạt kẻ phản diện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, nhiều fan vẫn ấn tượng với ác nhân Obadiah Stane trong Iron Man. Nhân vật là bạn thân của cha Tony Stark, cùng ông điều hành công ty. Sau khi Tony lên nắm quyền, Stane định ám hại anh để kiểm soát đường dây buôn vũ khí nhưng cuối cùng bị tiêu diệt. Để nhập vai, Jeff Bridges - tài tử gạo cội của Hollywood - chấp nhận cạo đầu và nuôi râu. Ông khắc họa thành công sự ác độc và lòng tham của giới tư bản Mỹ.

Jeff Bridges cảm ơn cha mẹ khi nhận giải Oscar.

Chỉ hai năm sau Iron Man, Jeff Bridges giành Oscar "Nam diễn viên chính xuất sắc" với phim Crazy Heart. Trong thập niên 2010, tài tử sinh năm 1949 liên tiếp ghi dấu ấn với các vai những người đàn ông lớn tuổi ngầu đời, thường đến từ miền Viễn Tây. Bridges nhận thêm hai đề cử Oscar cho các nhân vật dạng này với True Grit (2011) và Hell or High Water (2017). Với tổng cộng sáu đề cử và một chiến thắng, ông là một trong các tài tử giàu thành tích nhất lịch sử Oscar. Trong năm nay, Jeff Bridges sẽ góp mặt trong tác phẩm hình sự ly kỳ Bad Times at the El Royale.

* Jeff Bridges trong "Hell or High Water"