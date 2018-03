Sao nhí 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' đóng phim truyền hình

Bộ phim của đạo diễn Mai Dũng quy tụ dàn diễn viên: Quỳnh Lam, Annie Huỳnh Anh, Hoàng Anh, Hoài An, Công Hậu, Mai Huỳnh, Phúc An, Tam Thanh, Tấn Bo, Chánh Thuận... Bối cảnh phim được quay ở Bến Tre, Long An, Lái Thiêu, biển Cần Giờ. Phim phát sóng 18h30 các ngày trong tuần, từ ngày 21/12.