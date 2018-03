Sao 'Người Nhện' đời đầu: người thành danh, kẻ mất hút

Tài tử 'Người Nhện' bị chỉ trích vì nhận là người đồng tính / Phim mới về Người Nhện được giới phê bình khen

Ra mắt năm 2002, phim Spider-Man được khen ngợi về câu chuyện và những màn kỹ xảo đẹp mắt. Ở phòng vé, tác phẩm thắng lớn với 821 triệu USD, mở ra kỷ nguyên của các bom tấn siêu anh hùng trong thế kỷ 21. Dàn diễn viên chính Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco qua đó cũng vụt sáng thành ngôi sao. Sau 15 năm, các diễn viên trong phim đi theo nhiều ngã rẽ khác nhau.

Tobey Maguire (Peter Parker/Spider-Man)

Vai diễn Người Nhện là bước đột phá trong sự nghiệp của diễn viên sinh năm 1975. Lúc đó Maguire đã 27 tuổi, nhưng vẻ ngoài trẻ trung giúp anh được giao vai nhân vật học trung học.

Người Nhện của Tobey Maguire là mẫu anh hùng đời thường, đầy nỗi lo toan trong cuộc sống riêng. Gương mặt hiền lành, lối diễn tự nhiên của anh hoàn toàn chinh phục khán giả. Tom Holland - diễn viên mới nhất thủ vai Người Nhện - cũng thừa nhận Tobey Maguire có ảnh hưởng lớn đến lối diễn của anh.

Tobey Maguire trong vai Người Nhện.

Với thành công của phần đầu, Maguire quay lại trong hai phần. Tuy nhiên, sau Spider-Man 3 (2007), Tobey Maguire dần giảm sức hút ở Hollywood. Hình tượng Người Nhện đóng khung vào diễn viên, khiến các nhà sản xuất không giao cho anh nhiều vai diễn mới.

Suốt 10 năm qua, anh chỉ tham gia bảy phim điện ảnh, trong đó nổi bật nhất là The Great Gatsby - đóng cùng người bạn thân Leonardo DiCaprio. Gần đây, nam diễn viên còn chuyển hướng sang vai trò đạo diễn với phim đầu tay Blood On Snow.

Người Nhện chiến đấu với Green Goblin Trong cuộc sống riêng, Tobey Maguire là điển hình của mẫu "trai hư hóa ngoan" ở Hollywood. Khi còn trẻ, anh từng nghiện rượu và tham gia nhiều cuộc vui phóng túng. Tuy nhiên, sau khi tham gia chương trình của tổ chức Alcoholics Anonymous năm 19 tuổi, anh cai rượu cho đến nay. Anh ăn chay trường.

Tobey Maguire kết hôn với nhà thiết kế trang sức Jennifer Meyer năm 2007. Bộ đôi có hai người con trước khi chia tay năm 2016. Ngoài phim ảnh, anh còn là tay chơi bài poker chuyên nghiệp, từng tham gia giải World Series of Poker năm 2005, 2006 và 2007.

Kirsten Dunst (Mary Jane Watson)

Kirsten Dunst thủ vai Mary Jane Watson - người yêu của Người Nhện. Khi Spider-Man ra mắt, cô được khen ngợi vì diễn xuất ăn ý với Tobey Maguire ở các cảnh lãng mạn, tiêu biểu như cảnh nụ hôn trong tư thế xoay ngược đầu. Đạo diễn Sam Raimi còn úp mở việc hai diễn viên "phim giả tình thật", nhưng cả hai không xác nhận thông tin này.

Mary Jane và Người Nhện.

Dunst góp mặt trong hai phần tiếp theo - đều thắng lớn về doanh thu. Tuy nhiên khi loạt phim kết thúc, cũng như Tobey Maguire, cô không còn được săn đón nồng nhiệt. Thay vào đó, người đẹp theo đuổi các phim độc lập và phim truyền hình. Cô gặt hái nhiều thành công đáng kể để xóa đi mác "bạn gái Người Nhện".

Năm 2011, Dunst nhận giải "Nữ diễn viên xuất sắc" ở LHP Cannes với vai diễn nhiều cảnh nhạy cảm trong Melancholia - phim của đạo diễn lập dị Lars von Trier. Diễn xuất của cô trong series Fargo (2015) cũng được đánh giá cao. Cô ba lần hợp tác với nữ đạo diễn Sofia Coppola trong các phim The Virgin Suicides, Marie Antoinette và The Beguiled. Ở LHP Cannes 2017, minh tinh xuất hiện rạng rỡ bên cạnh dàn sao Nicole Kidman, Elle Fanning, Colin Farrell để quảng bá phim.

Nụ hôn ngược nổi tiếng của Mary Jane và Người Nhện Áp lực từ cuộc sống khiến nữ diễn viên bị trầm cảm, phải đi chữa trị năm 2008. Cô tiết lộ thông tin này trên Reuters vào tháng 5/2008 để xóa bỏ tin đồn phải đi chữa bệnh vì nghiện ma túy và rượu. Trong đời tư, cô từng hẹn hò các nam diễn viên Jake Gyllenhaal và Garrett Hedlund, trước khi đính hôn với diễn viên Jesse Plemons trong năm nay. Bộ đôi chuẩn bị tổ chức hôn lễ trong thời gian tới.

Willem Dafoe (Norman Osborn/Green Goblin)

Trong Spider-Man, Willem Dafoe thủ vai phản diện Norman Osborn/Green Goblin - một tỷ phú sau trở thành ác nhân. Nhân vật xuất hiện ở những phần sau trong trí tưởng tượng của con trai - Harry Osborn.

Williem Dafoe thủ vai ác trong "Người Nhện".

Sinh năm 1955, Dafoe là diễn viên gạo cội của Hollywood với 118 vai diễn trong sự nghiệp. Ông từng nhận hai đề cử Oscar với các phim Platoon và Shadow of the Vampire, cũng như góp mặt trong các tác phẩm được đánh giá cao như The Last Temptation of Christ, Mississippi Burning, The English Patient và American Psycho. Với gương mặt góc cạnh, tài tử thường xuyên nhập vai phản diện hoặc nhân vật có tính cách không ổn định.

Dafoe kết hôn với nữ diễn viên Italy Giada Colagrande năm 2005. Theo tạp chí Vogue, ông ngỏ lời cầu hôn bà trong lúc đang ăn trưa và họ cưới nhau ngay chiều hôm sau. Hiện tại, bộ đôi luân phiên sống ở Rome (Italy), New York và Los Angeles (Mỹ).

Green Goblin đối đầu Người Nhện Ở tuổi 62, tài tử vẫn giữ sức khỏe dẻo dai và liên tục nhận vai mới. Chỉ trong năm 2017, ông tham gia đến sáu phim, bao gồm The Florida Project, Death Note, What Happened to Monday?, Murder on the Orient Express, Justice League và Opus Zero. 10 năm sau Spider-Man 3, ông quay trở lại với dòng phim siêu anh hùng khi nhận vai Nuidis Vulko trong Justice League (2017).

James Franco

Trong phim, James Franco thủ vai Harry Osborn, con trai của Norman Osborn và là bạn của Peter Parker. Đến các phần sau, nhân vật và Người Nhện phát triển mối quan hệ nửa bạn nửa thù, bắt nguồn từ cái chết của Norman Osborn. Ở phần ba, cái chết của Harry Osborn khi cứu Người Nhện khiến nhiều khán giả xúc động.

Sinh năm 1978, James Franco là một trong những tài tử xuất sắc nhất thế hệ của mình. Ưu điểm của Franco là nét mặt hài hước cùng khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt. Không chỉ đóng phim giải trí, anh còn xuất hiện trong nhiều phim nghệ thuật, đôi khi mang tính thể nghiệm cao. Ngoài ra, tài tử cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim hài 18+ như Pineapple Express, Your Highness và This Is the End.

Vẻ điển trai của James Franco trong phim.

Trong 127 Hours (2010), James Franco khiến người xem tán thưởng khi gần như độc diễn cả phim trong vai chàng trai bị mắc kẹt ở vách núi. Vai diễn này giúp anh nhận một đề cử Oscar cho “Nam diễn viên chính xuất sắc”.

Năm 2014, James Franco đóng vai chính trong The Interview - phim hài nhạy cảm về việc ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Lần gần nhất khán giả trong nước tái ngộ tài tử trên màn ảnh là khi James Franco góp mặt trong phim quái vật không gian Alien: Covenant, nhưng anh chỉ thủ vai khách mời và chết ngay đầu phim.

James Franco trong "127 Hours".

Ngoài diễn xuất, James Franco nổi tiếng có học thức hàng đầu Hollywood. Anh có bằng thạc sĩ mỹ thuật và từng theo học hai bằng tiến sĩ ở Đại học Yale và Houston (Mỹ). Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng đây chỉ là động thái để đánh bóng tên tuổi và diễn viên không chú tâm vào việc học, thường bỏ lớp để đóng phim.

Tài tử được xem như một biểu tượng sex và từng được bầu là “Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới” năm 2009 trên Salon.com. Do thường ủng hộ cộng đồng LGBT và đóng vai đồng tính, anh hay bị nghi ngờ về giới tính. Trên trang Pink News năm 2015, anh nói mình "đồng tính trong nghệ thuật và dị tính trong đời thường”. Ở đời tư, anh từng hẹn hò các nữ diễn viên Marla Sokoloff và Ahna O’Reilly. Năm 2014, Franco vướng bê bối khi một cô gái 17 tuổi đăng tải đoạn đối thoại tán tỉnh giữa họ.

J.K. Simmons (J.Jonah Jameson)

J.K. Simmons thủ vai J.Jonah Jameson - chủ tòa báo Daily Bugle, người trả tiền cho Peter Parker vì các bức ảnh Người Nhện. Tuy nhiên, nhân vật rất ghét Người Nhện và cho rằng anh là kẻ phá rối trật tự thành phố. Dù J.Jonah Jameson chỉ là vai phụ, nhiều khán giả ấn tượng với lối diễn cộc cằn của Simmons đến nỗi tạo ra một trào lưu chế ảnh về ông.

J.Jonah Jameson luôn ghét Người Nhện Sinh năm 1955, J.K. Simmons thuộc nhóm diễn viên thực lực của Hollywood. Dù vậy, mãi đến khi ngoài 50 tuổi, ông mới thật sự có các vai diễn xuất sắc. Đỉnh cao diễn xuất của tài tử là vai người thầy dạy nhạc khó tính trong phim Whiplash - đem về cho ông giải Oscar “Nam diễn viên phụ xuất sắc”. Năm 2016, ông tái hợp với đạo diễn Whiplash Damien Chazelle trong dự án mới - La La Land - với vai khách mời.

Cũng như Willem Dafoe - bạn diễn trong Spider-Man, J.K. Simmons sẽ tham gia Vũ trụ Điện ảnh DC. Nhân vật của ông là James Gordon, viên cảnh sát mẫn cán kiêm đồng minh của Batman. Trong cuộc sống riêng, tài tử là người kín tiếng. Ông kết hôn năm 1996 với diễn viên Michelle Schumacher và có hai người con.

