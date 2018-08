Sao 'Mamma Mia!' sau 10 năm - người tỏa sáng, kẻ mờ nhạt

19 phim ngoại ra rạp tháng 7 / Colin Firth - quý ông hành động ở tuổi ngoài 50

Năm 2008, tác phẩm ca nhạc Mamma Mia! ra mắt, dựa trên vở nhạc kịch cùng tên năm 1999 trên sân khấu Broadway (Mỹ). Cô gái Sophie (Amanda Seyfried đóng) sống cùng người mẹ tên Donna (Meryl Streep đóng) trên hòn đảo xinh đẹp thuộc Hy Lạp. Trước ngày cưới, cô muốn cha mình tham dự nhưng không biết ông là ai. Đọc nhật ký của mẹ, Sophie thấy ba người có khả năng là cha mình và mời tất cả họ đến đảo, gây ra nhiều tình huống trớ trêu.

Xuyên suốt phim là những bài hát của nhóm ABBA như I Have A Dream, Money, Money, Money, Mamma Mia hay Dancing Queen - do chính các diễn viên hát. Với chất nhạc lúc sôi động, lúc trầm lắng, câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình và cảnh đẹp của vùng biển Địa Trung Hải, tác phẩm trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu 600 triệu USD. Sau 10 năm, dàn diễn viên có nhiều bước đi tiếp theo trong sự nghiệp và hội ngộ để đóng tiếp phần hai Mamma Mia! Here We Go Again.

Meryl Streep

Meryl Streep học hát opera khi còn bé và từng cất giọng trong một số phim như Silkwood, Death Becomes Her. Sau quá trình luyện thanh, bà tự tin trình diễn 13 trong số 24 bài ở Mamma Mia! và được giới phê bình khen ngợi về chất giọng. Streep nhận lời tham gia tác phẩm do yêu thích vở nhạc kịch tiền thân. Khi xem nó vào tháng 9/2001, bà tìm thấy niềm lạc quan về sự sống sau vụ khủng bố 11/9 ở New York.

Vào năm 2008, Meryl Streep đã là "nữ hoàng" ở các mùa giải thưởng với 15 đề cử Oscar và hai lần chiến thắng. Tuy nhiên, bà không có phim gây sốt phòng vé do từ chối các dự án bom tấn. Mamma Mia! thắng lớn, trở thành phim có doanh thu cao nhất sự nghiệp Meryl Streep. Tác phẩm giống như nét tô điểm cho thành tựu của nữ diễn viên sinh năm 1949.

* Meryl Streep hát "Slipping Through My Fingers" trong "Mamma Mia!"

10 năm qua, Meryl Streep nhận thêm sáu đề cử Oscar, tự phá sâu kỷ lục của mình: diễn viên được nhiều đề cử Oscar nhất (21 lần). Bà thắng giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" vào năm 2011 với vai Thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong The Iron Lady. Ở Oscar vừa qua, minh tinh được đề cử với phim The Post của đạo diễn Steven Spielberg, trong đó bà hóa thân Katharine Graham - nữ biên tập tờ Washington Post gây khuynh đảo chính trường Mỹ.

Meryl Streep có đời tư tương đối kín đáo, kết hôn với nghệ sĩ điêu khắc Don Gummer từ năm 1978 và có bốn người con. Năm ngoái, khi Harvey Weinstein bị phanh phui scandal tình dục, Meryl Streep ủng hộ các nạn nhân và tham gia phong trào chống quấy rối ở Hollywood.

Ảnh mỉa mai Meryl Streep trên đường phố Mỹ.

Tuy nhiên, chính bà bị chỉ trích khi nói "không biết" các hành vi xấu của ông trùm. Hai người cộng tác trong nhiều năm và Meryl Streep nhiều lần đóng phim do hãng Weinstein của ông phát hành. Năm 2012, bà thậm chí gọi ông là "Chúa trời" ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng. Một nhóm nghệ sĩ đề cụm từ "She Knew" (Bà ấy biết) vào ảnh Meryl Streep và Harvey Weinstein, dán nhiều nơi ở Los Angeles (Mỹ) để mỉa mai bà.

Amanda Seyfried

Tác phẩm âm nhạc là bàn đạp quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1985. Cô xuất thân người mẫu, bắt đầu diễn xuất từ năm 15 tuổi nhưng chỉ đến Mamma Mia! mới thật sự nổi bật. Để hát trong phim, Amanda Seyfried luyện thanh trong 5 tháng và học cách trình diễn của diễn viên nhạc kịch. Trong phim, người đẹp hóa thân cô gái yêu cuồng nhiệt, mê phiêu lưu và luôn mong có cha. Vẻ tươi trẻ, chất giọng tốt cùng lối diễn sôi động của nữ diễn viên chiếm thiện cảm khán giả.

* Amanda Seyfried hát "I Have a Dream"

Amanda Seyfried hát "I Have a Dream" Sau Mamma Mia!, Amanda Seyfried trở thành cái tên quen thuộc ở Hollywood. Dù không trở thành ngôi sao hàng đầu, cô góp mặt đều đặn trong các phim từ thể loại tâm lý, lãng mạn đến ly kỳ. Năm 2013, cô tham gia Les Misérables - tác phẩm cũng theo phong cách nhạc kịch, được đề cử Oscar "Phim hay nhất". Năm ngoái, Seyfried đóng cặp cùng tài tử Ethan Hawke trong First Reformed - phim tâm lý được giới phê bình khen ngợi.

Amanda Seyfried từng quan hệ tình cảm với Dominic Cooper (bạn diễn trong Mamma Mia!) và diễn viên Justin Long. Từ năm 2016, cô hẹn hò với diễn viên Thomas Sadoski và bộ đôi kết hôn năm 2017. Tháng 3/2017, Seyfried thông báo đã sinh con gái đầu lòng. 5 tháng sau, cô lấy lại vóc dáng để bắt đầu ghi hình phần hai Mamma Mia!.

Colin Firth

Tài tử Anh thủ vai Harry Bright - một trong ba người có thể là cha của Sophie. Sau cuộc phiêu lưu cùng Donna ở hòn đảo xinh đẹp, Harry về Anh, trở thành một nhân viên ngân hàng với cuộc sống nhàm chán. Chuyến quay lại hòn đảo giúp ông tìm lại sinh khí thời trai trẻ.

Colin Firth là diễn viên kỳ cựu, nổi danh từ thập niên 1990 với series Pride and Prejudice. Trong thập niên 2000, ông tiếp tục được khen ngợi với các phim Love Actually (2003) và Bridget Jones’s Diary (2001). Nam diễn viên thường thể hiện mẫu nhân vật quý phái, nghiêm nghị nhưng không kém phần tình cảm.

* Colin Firth hát "Our Last Summer"

Colin Firth hát "Our Last Summer" Ba năm sau Mamma Mia!, Colin Firth giành tượng vàng Oscar "Nam diễn viên chính xuất sắc" với phim A King's Speech. Vai George VI - nhà vua Anh mắc chứng nói lắp - chinh phục hoàn toàn giới chuyên môn. Firth thể hiện được cả lòng kiêu hãnh và khía cạnh dễ bị tổn thương của nhà vua - người phải vượt qua khiếm khuyết để truyền cảm hứng cho dân tộc trong cuộc chiến với phát xít Đức. Nhiều tháng trước lễ trao giải Oscar năm 2011, hầu hết chuyên gia dự đoán cuộc đua hạng mục nam chính đã khép lại.

Ở tuổi ngoài 50, Colin Firth có ngã rẽ bất ngờ khi tham gia loạt phim hành động Kingsman. Ông thủ vai Harry Hart - một điệp viên quý tộc có kỹ năng chiến đấu siêu phàm, phụ trách huấn luyện chàng trai Eggsy (vai chính). Đạo diễn Matthew Vaughn chọn Firth để tạo sự phá cách cho phim thay vì tuyển các diễn viên quen thuộc với vai hành động. Thành công của thương hiệu Kingsman khiến tên tuổi nam diễn viên đến gần khán giả đại chúng hơn.

Colin Firth và vợ. Ảnh: AFP.

Colin Firth kết hôn với Livia Giuggioli - nhà làm phim người Italy - và có ba con. Về chính trị, tài tử là người phản đối phong trào Brexit (tách Anh khỏi Liên minh châu Âu). Năm 2017, ông bị một bộ phận dư luận Anh chỉ trích khi nhập tịch Italy. Theo họ, sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016, Firth muốn tìm đường trở thành công dân của một nước thuộc Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, tài tử cho biết anh làm vậy chỉ vì gia đình. Trên Telegraph, anh khẳng định mình sẽ luôn sống theo kiểu người Anh. Gia đình anh hiện sống luân phiên ở London (Anh) và Umbria (Italy).

