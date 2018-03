Sao 'Lời nguyền tình yêu' sau sáu năm: người lẻ bóng, kẻ bị tố cưỡng dâm

Năm ngoái, Lee Min Ki trở thành tâm điểm chỉ trích vì bê bối đời tư. Tờ Sport Chosun tiết lộ, dù trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, tài tử vẫn lén đi bar ở Busan. Tại đây, anh và một cô gái tên A quan hệ với nhau ngay lần đầu gặp gỡ. Hai ngày sau, A đệ đơn khởi kiện Lee Min Ki tấn công tình dục. Sau năm tháng điều tra, anh được xử vô tội vì không đủ chứng cứ bị kết án cưỡng dâm. Sau scandal, tài tử bị mất vai chính trong "Tomorrow with you", các nhà làm phim thậm chí còn đưa tên nam diễn viên vào danh sách đen. Tháng 10 tới, phim “This life is our first” do Lee Min Ki đóng chính sẽ lên sóng đài tvN. Diễn viên kỳ vọng series giúp anh lấy lại danh tiếng.