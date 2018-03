Sao Fast & Furious gọi The Rock là 'gã hề', đòi bỏ vai

Ngày 1/11, trên Twitter, diễn viên viết: "Tôi rất tiếc phải thông báo rằng nếu Dwayne Johnson (The Rock) đóng Fast & Furious 9, tôi sẽ không tham gia". Ngoài ra, Gibson còn gọi The Rock là "gã hề" và "kẻ ẻo lả". Ngôi sao cơ bắp chưa phản hồi vụ việc.

Một cảnh của Tyrese Gibson trong "Fast & Furious 8"

Mâu thuẫn giữa hai diễn viên bắt đầu từ tháng 10, khi Gibson chỉ trích The Rock lo tập trung vào phim riêng, khiến phần 9 series Fast & Furious phải dời lịch công chiếu lại một năm, tức ra mắt năm 2020. Trong khi đó, The Rock cho biết anh nỗ lực với phần phim này để tạo ra các nhân vật mới phục vụ khán giả.

The Rock đóng từ phần năm - Fast Five (2011) - với vai đặc vụ Luke Hobbs. Ngôi sao cơ bắp chiếm thiện cảm khán giả, khiến các nhà sản xuất bật đèn xanh cho phim riêng về nhân vật Hobbs, dự kiến ra mắt năm 2019. Jason Statham sẽ đóng cặp cùng The Rock trong dự án này.