Sao 'Cướp biển Caribbean' đời đầu: người ly dị, kẻ bị tố đánh vợ

Johnny Depp bị vợ vừa ly hôn tố bạo hành / Miranda Kerr và Orlando Bloom chia tay

Loạt phim Pirates of the Caribbean được xây dựng dựa trên khu trò chơi cùng tên ở công viên Disneyland (Mỹ). Tập đầu nhan đề The Curse of the Black Pearl, ra đời năm với kinh phí 140 triệu USD, được hãng Disney xem là lời đáp trả dành cho các bom tấn bấy giờ như The Matrix hay Lord of the Rings.

* Cuộc phiêu lưu đầu tiên của nhóm cướp biển vùng Caribbean

Cuộc phiêu lưu đầu tiên của nhóm cướp biển vùng Caribbean Phim được giới chuyên môn đánh giá cao (79% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes) và thu về 654 triệu USD. Thành công này mở đường cho thương hiệu điện ảnh kéo dài hơn 14 năm, đạt doanh thu 3,7 tỉ USD toàn cầu.

Bấm vào ảnh để xem cuộc sống hiện tại của từng diễn viên

Johnny Depp (Jack Sparrow) Keira Knightley (Elizabeth Swann) Orlando Bloom (Will Turner) Geoffrey Rush (Hector Barbossa) Zoe Saldana (Anamaria) Jonathan Pryce (Weatherby Swann) Jack Davenport (James Norrington) Kevin McNally (Joshamee Gibbs)

Ân Nguyễn