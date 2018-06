Sao 'Chuyện tình Sungkyunkwan' sau 8 năm: người tự sát, kẻ lao đao vì cưỡng dâm

Yoo Ah In sinh năm 1986, chạm ngõ màn ảnh từ năm 2003. Theo Naver, xét về sự nghiệp, Yoo Ah In thăng hoa nhất so với dàn sao "Chuyện tình Sungkyunkwan". Giới chuyên môn đánh giá diễn xuất của anh đa dạng, tỏa sáng ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Các dự án "The Throne" (Bi kịch vương triều), "Án mạng học đường", "Burning" (Kẻ giết hổ), "Tình yêu bị cấm đoán"… giúp anh vươn lên sao hạng A, đoạt nhiều giải thưởng lớn. Với bom tấn "Veteran" (Chạy đâu cho thoát), anh trở thành Ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử trao giải điện ảnh danh giá Rồng Xanh. Ngoài đời, Yoo Ah In cũng cá tính, luôn bộc lộ quan điểm rõ ràng trong nhiều vấn đề nhạy cảm như chính trị, lùm xùm đạo nhái hay chỉ ra mặt xấu, sự biến tướng của phong trào Metoo (tố cáo kẻ cưỡng dâm)... Anh nhiều lần vướng lùm xùm vì không ngại va chạm và cãi tay đôi với anti-fan lẫn truyền thông trên mạng xã hội.