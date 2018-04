Sao 'Chạng vạng' đời đầu: Người xuống dốc, kẻ thành công

Kristen Stewart: 'Với ai tôi cũng yêu sâu đậm' / Phim ma có cảnh khoe ngực của Kristen Stewart gây bàn tán ở Cannes

Twilight (2008) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Stephenie Meyer, kể chuyện tình của nữ sinh Bella (Kristen Stewart) và chàng ma cà rồng Edward (Robert Pattinson). Tác phẩm trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu 393 triệu USD (kinh phí chỉ là 37 triệu USD), mở đường cho bốn phần tiếp theo.

Thành công của phim khiến các diễn viên chính trở thành ngôi sao, nhưng cũng gây áp lực cho họ bởi luôn ở trong tâm điểm dư luận. Sau mười năm, các diễn viên của Twilight đi theo nhiều ngã rẽ khác nhau, có người dấn thân vào dòng phim độc lập, có người xuống dốc khi loạt phim kết thúc.

* Trailer "Twilight"

Sao 'Chạng vạng' đời đầu: Người xuống dốc, kẻ thăng hoa trong nghề Kristen Stewart

Vai Bella là bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1990 - cựu sao nhí của kênh Disney. Khi Kristen đang ghi hình Adventureland, đạo diễn Twilight Catherine Hardwicke đến trường quay để casting rồi chọn cô. Nữ diễn viên được khen ngợi là có ngoại hình phù hợp nhưng bị nhận xét diễn đơ. Dù vậy, trong thời gian loạt Twilight còn chiếu, Kristen là một trong những sao nổi tiếng nhất thế giới, thường xuyên nằm trong top 10 diễn viên được quan tâm nhất trên IMDb. Năm 2012, theo Forbes, cô là diễn viên được trả lương cao nhất thế giới với 34,5 triệu USD, trong đó có 12,5 triệu USD cho tập cuối Twilight.

* Bella khoe sức mạnh khi thành ma cà rồng

Bella khoe sức mạnh khi thành ma cà rồng Cùng năm, người đẹp vướng scandal khi bị chụp lại cảnh tình tứ cùng Rupert Sanders - đạo diễn phim Snow White and the Huntsman mà cô đóng chính. Nhà làm phim lớn hơn Kristen 19 tuổi và đã có gia đình, còn cô lúc đó đang hẹn hò Robert Pattinson. Trên CBC News, Rupert Sanders và Kristen Stewart xin lỗi người hâm mộ.

Kristen Stewart trong "Clouds of Sils Maria".

Snow White and the Huntsman cũng là bom tấn gần nhất Kristen tham gia. Sau đó, nữ diễn viên dần lánh mình khỏi truyền thông và tham gia các phim nghệ thuật, trong đó có vài tác phẩm gây chú ý như Clouds of Sils Maria (2014), Still Alice (2014) và Personal Shopper (2016). Năm 2015, vai diễn cô trợ lý trong Clouds of Sils Maria giúp Kristen giành giải César "Nữ diễn viên phụ xuất sắc". Cô là người Mỹ đầu tiên được tôn vinh ở giải thưởng điện ảnh được xem là "Oscar nước Pháp".

Vài năm gần đây, Kristen Stewart hướng đến phong cách cá tính, để tóc húi cua.

Năm 2017, trên Elle, Kristen Stewart bày tỏ sự biết ơn khi tham gia một thương hiệu bom tấn như Twilight. "Mỗi phần tôi từng đóng đều biến đổi con người tôi một cách lớn lao", cô nói. Ở tuổi 28, nữ diễn viên đã có sự nghiệp ổn định và được giới chuyên môn nhìn nhận tích cực hơn. Cô hiện hẹn hò với Stella Maxwell - một nữ người mẫu của thương hiệu Victoria's Secret.

Robert Pattinson

Trước khi đóng Twilight, tài tử sinh năm 1986 gây chú ý với vai Cedric trong phần bốn Harry Potter. Theo TV Guide, lúc đầu Robert e ngại sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của độc giả về nhân vật Edward Cullen. Tuy nhiên, khi phim ra mắt, anh được nhiều nhà phê bình - trong đó có cây bút nổi tiếng Roger Ebert - khen hợp vai. Cũng như Kristen Stewart, anh nổi tiếng toàn cầu nhờ vai diễn và có thu nhập cao ngất ngưởng. Năm 2009, anh được trang Vanity Fair bầu là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới.

Kristen Stewart và Robert Pattinson có thời gian hẹn hò khi đóng chung series "Twilight".

Sau loạt Twilight, Robert Pattinson tìm kiếm sự thừa nhận về diễn xuất ở các phim độc lập. Anh nhận các vai góc cạnh, nội tâm hơn để xóa bỏ hình ảnh lãng tử của Edward. Đồng thời, Robert hay xuất hiện với vẻ bụi bặm, râu ria. Năm 2014, tài tử góp mặt trong hai tác phẩm ra mắt ở Liên hoan phim Cannes là The Rover và Maps to the Stars. Vai diễn tội phạm của anh trong The Rover được giới chuyên môn khen ngợi. Trang Variety nhận định Robert thành công với chất giọng miền Nam và thể hiện được phẩm giá tiềm ẩn của nhân vật, đồng thời cho rằng vai diễn đã tái định hình sự nghiệp của anh.

* Trailer "Good Time"

Trailer "Good Time" Robert tiếp tục con đường này và có nhiều phim gây chú ý như The Lost City of Z (2017) và Good Time (2017). Trong Good Time, tài tử hóa thân một tên cướp nhà băng trốn chạy cùng người em suy nhược thần kinh. Phim tranh giải Cành Cọ Vàng ở Cannes và nhận 92% đánh giá tích cực từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes. Các trang Holywood Reporter, Variety và Indiewire khen ngợi đây là vai diễn đỉnh cao trong sự nghiệp của Robert Pattinson. Năm nay, anh sẽ tái xuất trong High Life - phim của đạo diễn kỳ cựu Claire Denis - trong vai một tội phạm bị đưa vào không gian để tìm kiếm nguồn năng lượng mới cho loài người. Robert Pattinson và Emma Stone trao giải ở Quả Cầu Vàng 2018.

Từ năm 2008, Robert Pattinson hẹn hò với Kristen Stewart. Khi ảnh nữ diễn viên thân mật cùng đạo diễn Rupert Sanders lộ ra năm 2012, tài tử tránh né các câu hỏi của báo chí. Đến năm 2014, anh mới xác nhận với Esquire rằng mình và Kristen đã chia tay được hai năm. Từ năm 2014 đến 2017, Robert hẹn hò ca sĩ FKA Twigs. Gần đây, truyền thông Âu Mỹ đồn tài tử có quan hệ với ca sĩ Katy Perry nhưng anh nói họ chỉ là bạn thân.

Taylor Lautner

Diễn viên sinh năm 1992 thủ vai người sói Jacob - kẻ thứ ba xen vào chuyện tình của hai nhân vật chính. Trong Twilight (2008), nhân vật chỉ là vai phụ nhưng vai trò dần mở rộng theo diễn biến câu chuyện. Theo MTV, sau tập đầu, các nhà sản xuất có ý định thay Taylor bằng người khác bởi cho rằng anh không đủ rắn rỏi cho vai Jacob. Nam diễn viên nỗ lực tập luyện để tăng 14 kg, thuyết phục được hãng phim cho anh giữ vai.

* Jacob cởi trần hóa sói

Jacob (Twilight) cởi trần hóa sói Trong The Twilight Saga: New Moon (2009), Taylor gây ấn tượng bởi thân hình săn chắc, hừng hực sức sống, đối lập với Edward lãng tử và trắng trẻo. Nhiều nhà phê bình cho rằng vẻ ngoài của Taylor là yếu tố quan trọng giúp series thành công, đặc biệt là ở tập hai (khi Edward vắng mặt hầu hết phim). Ở tuổi 17, tài tử được các trang GQ, Rolling Stone và People xem là "biểu tượng sex" thế hệ mới.

Taylor Lautner và Taylor Swift từng hẹn hò trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, Taylor Lautner không được đánh giá cao về diễn xuất và bị đóng đinh vào các vai khoe hình thể. Trang GQ so sánh các vai diễn của tài tử với Megan Fox (kiểu "bình hoa di động"). Taylor nhiều lần khẳng định không muốn chỉ gây chú ý bởi vẻ ngoài, nhưng anh không tìm được thành công sau khi loạt Twilight kết thúc. Các phim Abduction, Tracers và Run the Tide anh đóng chính đều bị giới phê bình chê bai. Hai năm qua, Taylor chỉ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Trong đời tư, Taylor Lautner gây chú ý khi hẹn hò Taylor Swift năm 2009. Sau khi họ chia tay, nữ ca sĩ sáng tác bài Back to December với nội dung về sự cầu xin tha thứ sau khi tình yêu tan vỡ. Năm 2016, trên mạng xã hội, Taylor Lautner xác nhận ca khúc nói về anh.

Ashley Greene

Trong các ma cà rồng của Twilight, Alice - em gái nuôi có khả năng tiên tri của Edward - gây ấn tượng bởi nhan sắc. Thủ vai này là Ashley Greene - nữ diễn viên người Mỹ sinh năm 1987, có đôi mắt hút hồn và thân hình cân đối. Ashley từng muốn thành người mẫu nhưng không đủ cao (1,65m) nên chuyển hướng làm diễn viên.

Năm 2012, trên tờ Marie Claire, Ashley Greene nói Twilight mang đến danh tiếng nhưng cũng khiến cô mất cân bằng trong cuộc sống, khó hẹn hò và giao tiếp với bạn bè. Sau phần cuối Twilight, nữ diễn viên vẫn hoạt động đều đặn nhưng không có vai nổi bật. Phim kinh dị The Apparition (2012) - tác phẩm hiếm hoi cô đóng chính - thất bại phòng vé với doanh thu 9 triệu USD, trong khi kinh phí là 17 triệu USD. Hiện tại, Ashley chỉ là diễn viên hạng B và thỉnh thoảng xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang.

Dù có nhan sắc, Ashley Greene chưa tiến xa trong nghiệp diễn.

Năm 2009, nhiều ảnh khỏa thân của Ashley Greene bị tung lên mạng, ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Nữ diễn viên từng hẹn hò ca sĩ Joe Jonas và nghệ sĩ chơi bass Jared Followill. Năm 2016, cô đính hôn với nghệ sĩ truyền hình Paul Khoury.

Anna Kendrick

Anna Kendrick là một trong các diễn viên Twilight có sự nghiệp thành công nhất. Trong series, cô thủ vai Jessica, bạn của Bella và không biết về thế giới ma cà rồng. Nhân vật hơi xấu tính, kết thân với Bella để chia sẻ sự nổi tiếng trong trường học nhưng cũng quan tâm đến bạn mình.

Anna Kendrick và Kristen Stewart trong "Twilight".

Twilight chỉ là một phần nhỏ trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1985. Năm 2010, cô nhận đề cử Oscar "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" cho phim Up in the Air. Diễn viên thủ vai Natalie - cô gái mâu thuẫn trong công việc với Ryan (George Clooney), một chuyên gia phụ trách việc thông báo sa thải nhân viên.

Anna Kendrick còn tham gia các phim được đánh giá cao như 50/50 (2011) và End of Watch (2012). Ở phòng vé, loạt phim ăn khách nhất cô đóng chính là Pitch Perfect, kể về một nhóm nhạc nữ trung học. Ba tập phim của series thu về tổng cộng 565 triệu USD, trong khi tổng kinh phí là 91 triệu USD. Anna Kendrick có lối diễn giàu năng lượng, phù hợp với dạng vai sôi nổi. Năm 2018 và 2019, cô sẽ đóng chính trong phim kỳ ảo Noelle của Disney và phim kịch tính A Simple Favor.

* Cảnh diễn của Anna Kendrick trong "Up in the Air"

Cảnh diễn của Anna Kendrick trong "Up in the Air" Nữ diễn viên có quan hệ với Edgar Wright - đạo diễn nổi tiếng người Anh - từ năm 2009 đến 2013. Từ năm 2014, cô hẹn hò với nhà quay phim Ben Richardson sau khi quen anh trên phim trường Drinking Buddies.

Một số diễn viên khác trong phim là Peter Facinelli (vai bố nuôi của Edward), Elizabeth Reaser (vai mẹ nuôi Edward), Kellan Lutz, Nikki Reed, Jackson Rathbone (các thành viên gia đình Cullen) và Billy Burke (vai bố Bella). Sau khi loạt phim kết thúc, họ vẫn theo đuổi nghiệp diễn nhưng không gây tiếng vang ở Hollywood.

Ân Nguyễn