Sân khấu Oscar 2018 được trang trí với hơn 45 triệu viên pha lê

Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ diễn ra tại nhà hát Dolby ở Los Angeles (Mỹ), ngày 5/3 (giờ Hà Nội). Bên cạnh sức hút của các tác phẩm tranh giải, gương mặt ngôi sao điện ảnh xuất hiện, chương trình tạo hiệu ứng truyền thông toàn cầu nhờ sân khấu hoành tráng.

Sáu năm liên tiếp, nhà thiết kế Derek McLane đảm nhiệm dàn dựng bối cảnh cho sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh. Sự thay đổi lớn nhất so với các năm là phần viền bao quanh trước sân khấu nặng 10 tấn, được tạo nên từ hơn 45 triệu viên pha lê dạng bát giác. Khi những chiếc đèn chùm mang phong cách cổ điển chiếu rọi, không gian lễ trao giải lấp lánh, bắt mắt, khiến khán giả liên tưởng đến động băng.

Toàn cảnh sân khấu tại lễ trao giải Oscar 2018.

Ngoài ra, trên sân khấu, McLane dựng sáu tấm gương quay quanh trục đỡ và đằng sau là những màn hình led hiển thị hình ảnh các ứng cử viên. Nhà thiết kế cho biết sự sắp đặt này được anh lấy cảm hứng từ bộ phim Amadeus (Sự đố kỵ của thiên tài).

Sân khấu Oscar 2018 được làm từ hơn 45 triệu tinh thể pha lê

McLane tỉ mỉ khi dựng những vòng tròn cỡ lớn có hình chiếc nhẫn ẩn hiện trên sàn lễ trao giải. Nhô ra từ chiếc nhẫn là những thanh nhôm gắn đèn sợi đốt, tạo hình như que diêm. Nếu nhìn từ xa, vòng tròn như điểm sáng lơ lửng. Giống các tấm gương, vòng tròn có thể di chuyển thành các cấu hình khác nhau, tạo hiệu ứng sân khấu chuyển động.

Chân dung nhà thiết kế Derek McLane.

Derek McLane sinh năm 1958 tại Anh. Họa sĩ được biết đến qua nhiều thiết kế sân khấu ở Nhà hát kịch Broadway bao gồm vở diễn: Noises Off, Beautiful: The Carole King Musical, 33 Variations cũng như các sân khấu âm nhạc lớn được truyền hình NBC trực tiếp như The Sound of Music, Peter Pan, The Wiz...

Trọng Trường