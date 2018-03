Samuel L. Jackson: 'Tôi bị Việt Nam mê hoặc khi đóng Kong: Skull Island'

Đoàn 'Kong: Skull Island' từng gặp rắn hổ mang ở trường quay Ninh Bình / Nhà sản xuất ‘Kong: Skull Island’: 'Bối cảnh Việt Nam đẹp hàng đầu thế giới'

Ngày 7/2, diễn viên Samuel L. Jackson có cuộc phỏng vấn trên tờ Southeast Asia Globe, chia sẻ về công việc và sở thích cá nhân. Diễn viên The Avengers nói rằng công việc làm phim đã đưa ông đi khắp nơi trên thế giới, có lúc để quay phim, khi thì quảng bá tác phẩm. Nhưng sau 40 năm lăn lộn với nghề, ông đặc biệt thích Việt Nam.

Diễn viên Samuel L. Jackson.

“Đó là một nơi rất thú vị, đầy bí ẩn. Việt Nam rất đẹp. Ôi, đó là điểm đến đầy mê hoặc, rất tâm linh. Ngay cả khi bạn không tin vào điều gì đó nhất định, bạn vẫn cảm nhận được mọi thứ khi đặt chân đến Việt Nam”, Samuel L. Jackson nói.

* Video: Hình ảnh Việt Nam trong bom tấn "Kong: Skull Island"

Trailer 'Kong: Skull Island'

Diễn viên 68 tuổi tâm sự ông sinh ra giữa thời điểm chiến tranh Mỹ và Việt Nam. Những gì ông biết về Việt Nam chỉ là qua tin tức và ông từng không muốn tới đây. Tuy nhiên, năm 2016, đoàn phim Kong: Skull Island - gồm các diễn viên nổi tiếng như Samuel L. Jackson, Brie Larson, Tom Hiddleston… - đã tới Việt Nam quay ngoại cảnh. Họ được trải nghiệm những thắng cảnh ở Ninh Bình, Quảng Bình và Quảng Ninh. Tài tử The Avengers nói rằng ông nhớ chuyến đi tới vùng núi ở miền Bắc của Việt Nam, khi được chứng kiến cuộc sống thường ngày của người dân địa phương mỗi lúc tới trường quay.

“Người ta cứ cho rằng đất nước đó hẳn phải thụt lùi, nhưng thực tế không phải vậy. Việt Nam thật sự tuyệt vời. Mỗi sáng, khoảng 5h, khi đến trường quay, tôi thấy 600 đứa trẻ mặc đồng phục đạp xe đạp hoặc đi bộ tới trường. Bạn đi qua chúng và thấy những người lớn đang làm việc trên cánh đồng lúa. Khi vào trong làng, bước vào ngôi nhà hay những nơi đông người sinh sống, bạn sẽ thấy tất cả đều chung - họ làm việc cùng nhau và quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Người già rất được kính trọng”, ông chia sẻ.

Samuel Jackson cùng hai diễn viên Brie Larson (trái) và Tom Hiddleston (giữa) chụp ảnh khi quay phim tại Việt Nam.

Samuel L. Jackson là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim truyền hình người Mỹ. Ông từng tham gia nhiều dự án điện ảnh đình đám như Die Hard with a Vengeance, Snakes on a Plane, Django Unchained, Inglourious Basterds, Iron Man, Captain America, The Avengers… Năm 2011, Samuel L. Jackson đã vượt qua Frank Welker để trở thành diễn viên điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Quá trình ghi hình cho bom tấn Kong: Skull Island bắt đầu từ tháng 10/2015 tại Hawaii (Mỹ). Tới tháng 12, đoàn phim di chuyển tới Australia và làm việc tại đây trong một tháng. Việt Nam là điểm đến cuối cùng. Đoàn phim bắt đầu bấm máy ở Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) hôm 23/2/2016 và kết thúc cảnh cuối tại Hạ Long - Cát Bà vào cuối tháng ba. Kinh phí sản xuất của bom tấn này là 190 triệu USD.

Kong: Skull Island dự kiến ra mắt khán giả từ ngày 10/3 với tên gọi Kong: Đảo Đầu Lâu.

Minh Anh