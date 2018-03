Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson tung hứng trong 'Vệ sĩ sát thủ'

Trailer phim 18+ của tài tử 'Deadpool' gây chú ý / Nhan sắc 'bom sex' Salma Hayek trên màn ảnh

The Hitman's Bodyguard (Vệ sĩ sát thủ) do Patrick Hughes đạo diễn, Tom O'Connor biên kịch. Yếu tố trào phúng của phim được thể hiện ngay từ poster - được nhái theo poster phim The Bodyguard (1992) có Whitney Houston đóng chính.

Câu chuyện mở đầu với việc gã vệ sĩ hạng AAA Michael Bryce (Ryan Reynolds) bị giáng cấp vì không hoàn thành nhiệm vụ. Hai năm sau sự cố, anh sống vất vưởng với những công việc không xứng tầm.

Tình cờ, Bryce được cô bạn gái cũ (Élodie Yung) - một đặc vụ Interpol - mời tham gia phi vụ nguy hiểm: áp giải gã sát thủ Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) ra tòa để làm nhân chứng. Kincaid vốn là kẻ thù cũ của Bryce, từng nhiều lần muốn lấy mạng anh. Trên hành trình từ Anh đến Hà Lan, bộ đôi phải cùng nhau đối mặt các tình huống nguy hiểm khi bị một thế lực ngầm truy sát.

* Ryan Reynolds và Samuel L. Jackson phối hợp trong phim mới

Sức hút của phim đến từ cách xây dựng hai nhân vật có tính cách đối lập. Bryce thích lên kế hoạch chỉn chu, còn Kincaid hành động theo bản năng. Gã vệ sĩ là người thận trọng, hay bị dằn vặt bởi sai lầm trong quá khứ, còn tên sát thủ sống phóng khoáng, bất cần đời. Họ liên tục gây ra các tình huống trớ trêu khi ai cũng muốn chứng tỏ mình giỏi hơn đối thủ. Ngay cả lúc ngàn cân treo sợi tóc hay nói chuyện đời thường, họ cũng không ngừng cãi vã, cạnh tranh, tạo ra nhiều tiếng cười suốt phim.

Bryce và Kincaid lúc đầu có hiềm khích lớn và không tin tưởng nhau, nhưng dần thấy được điểm tốt trong đối phương. Điểm chung hiếm hoi của hai gã đàn ông là tình yêu lớn dành cho người phụ nữ của mình.

Bryce vẫn nhớ nhung người yêu cũ dù cho rằng cô phản bội anh. Trong khi đó, mối tình của Kincaid và vợ (Salma Hayek) đậm chất hào sảng theo kiểu "trai tứ chiếng, gái giang hồ". Cô vợ cũng là một kẻ ghê gớm trong giới xã hội đen, hiện bị giam cầm và không ngừng quở trách Kincaid qua điện thoại. Trên đường áp giải, gã vệ sĩ và tay sát thủ vừa cứu mạng nhau, vừa giúp nhau giãi bày nỗi lòng với người thương. Lúc này, kịch bản khéo léo biến tình yêu thành động cơ hành động của hai người đàn ông.

* "Bom sex" Salma Hayek thủ vai vợ của Samuel J. Jackson

Mô-típ "nửa bạn nửa thù" quen thuộc của Hollywood được chắp cánh nhờ diễn xuất của Ryan Reynolds và Samuel L. Jackson. Họ phối hợp nhịp nhàng như đang chơi đùa cả trong những trích đoạn đối thoại và hành động. Sau Deadpool, Reynolds ngày càng khẳng định phong độ diễn hài. Anh thể hiện được sự ức chế ngầm của nhân vật Bryce khi quan điểm lý tưởng của nhân vật liên tục gặp trở ngại trong đời thực. Khuôn mặt của tài tử sinh năm 1976 vừa điển trai vừa có nét dí dỏm. Đôi khi, anh chẳng cần nói gì cũng gây cười khi nhăn nhó, nhìn trực diện vào máy quay vài chục giây.

Trong khi đó, Samuel L. Jackson đã quá quen thuộc với dạng vai ngầu đời. Ông kiểm soát nhân vật với lối diễn tự nhiên và lời thoại bỗ bã. Kincaid cười cợt, chửi thề ngay cả khi đối mặt với hiểm nguy. Tuy nhiên, sau những màn bắn giết, nhân vật bất ngờ tuôn ra những triết lý đạo đức đáng suy ngẫm. Nhìn chung, nhân vật của Samuel L. Jackson thường trên cơ người bạn đồng hành và có nhiều cảnh đáng nhớ hơn.

* Các diễn viên chia sẻ về vai diễn

Trong thời lượng 118 phút phim, các pha hành động 18+ được rải đều với tần suất dày đặc. Một cảnh bạo lực xảy ra bất ngờ ở đầu phim khiến người xem giật mình, sau đó tiếp nối bằng nhiều màn chiến đấu, bắn súng đẫm máu. Thường khoảng nghỉ giữa các màn hành động kéo dài chưa đến năm phút. Với kinh phí chỉ có 30 triệu USD - khá thấp so với mặt bằng chung của Hollywood, đạo diễn Patrick Hughes xoay sở khá ổn để tạo ra các cảnh đọ súng có biên đạo tốt.

Trích đoạn hành động đáng nhớ nhất phim diễn ra dọc con kênh đào ở Amsterdam, vừa phô diễn vẻ đẹp của thành phố Hà Lan, vừa gay cấn với màn truy đuổi bằng xe hơi, môtô và ca nô. Đôi khi, nhà làm phim sử dụng âm nhạc để tạo sự hài hước cho những cảnh chiến đấu, tiêu biểu như lúc Kincaid lần đầu gặp người vợ tương lai, ông trố mắt nhìn cô hạ gục bọn giang hồ trên nền ca khúc trữ tình Hello.

Điểm trừ của phim là sự lệch tông giữa tuyến phản diện và chính diện. Trong lúc hai vai chính liên tục gây cười, nhân vật nhà độc tài do Gary Oldman thủ vai lại quá nghiêm túc với những câu đe dọa và tuyên bố hùng hồn. Diễn xuất của tài tử gạo cội có phần không phù hợp với một phim nặng tính trào phúng.

Điều này có thể đến từ việc kịch bản bị chỉnh sửa mạnh tay. Trên trang Vice, Reynolds nói lúc đầu dự án là phim hành động chính kịch, nhưng rồi yếu tố hài hước được thêm vào chỉ vài tuần trước ngày bấm máy vào tháng 4/2016. Dường như các nhà sản xuất The Hitman's Bodyguard muốn tận dụng triệt để hình tượng hài hước của Reynolds sau thành công của Deadpool. Tuy nhiên, thay đổi gấp gáp này khiến phim không nhất quán về sắc thái.

Ngoài ra, việc mô tả Kincaid quá mạnh - gần như "bất tử", theo lời cô vợ ông - khiến phần hành động trong hồi ba rơi vào lối mòn. Sau khi nhân vật của Samuel J. Jackson dễ dàng tiêu diệt bọn tay chân ở đầu và giữa phim, khán giả trông chờ một đối thủ cân sức với ông. Mặc dù vậy, cao trào được xử lý quá dễ dàng với chiến thắng áp đảo của nhân vật chính. Trong vài cảnh cháy nổ, chất lượng kỹ xảo còn kém, để lộ vết tích của công nghệ đồ họa máy tính.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 18/8 với nhãn C18 (cấm người dưới 18 tuổi).

Ân Nguyễn