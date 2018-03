Ryan Gosling đoạt giải Quả Cầu Vàng đầu tiên sau 5 lần đề cử

'La La Land' – khúc nhạc tình của những kẻ khờ mộng mơ / 'La La Land' càn quét giải Critics' Choice 2016 / 'La La Land' lập kỷ lục trong 74 năm giải thưởng Quả Cầu Vàng

Trên sân khấu nhận giải ở Los Angeles (Mỹ) đêm 8/1 (giờ địa phương), Gosling cảm ơn vợ là nữ diễn viên Eva Mendes - người đã dành thời gian chăm lo con cái khi anh đóng phim nhạc kịch. "Trong khi tôi đang ca hát, khiêu vũ và chơi piano ở phim trường, người phụ nữ của tôi đang chăm sóc con gái, mang bầu con thứ hai và cố gắng giúp đỡ anh cô ấy chống chọi bệnh ung thư", nam diễn viên chia sẻ. Anh cũng gửi lời tri ân tới anh vợ mới qua đời vì ung thư hồi tháng Tư - Carlos Mendes.

Ryan Gosling cảm ơn vợ khi nhận giải thưởng.

Nằm cùng hạng mục đề cử với ngôi sao người Canada là các tên tuổi gồm diễn viên Colin Farrell trong phim The Lobster, Hugh Grant trong Florence Foster Jenins, Jonah Hill trong War Dogs và Ryan Reynolds trong Deadpool.

Đây là lần đầu tiên Ryan Gosling giành giải Quả Cầu Vàng trong sự nghiệp 23 năm diễn xuất và sau năm lần vào đề cử. Trước La La Land, ngôi sao The Notebook từng vào đề cử của Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood với các phim Lars and the Real Girl (2007), Blue Valentine (2011), The Ides of March (2013) và Drive (2013). Đây cũng là giải thưởng danh giá nhất Ryan Gosling nhận được kể từ vai diễn trai đẹp trong phim lãng mạn The Note Book (2004). Vai này giúp anh chiến thắng bốn giải Teen Choice Awards và MTV Movie Awards.

* Video: Ryan Gosling diễn xuất trong "La La Land"

Trailer nhiều cảnh hôn giữa Emma Stone và Ryan Gosling của phim 'La La Land' Trong La La Land, Ryan Gosling vào vai một nghệ sĩ chơi dương cầm cuồng nhạc Jazz và phải lòng nữ diễn viên trẻ (do Emma Stone đóng). Cuộc gặp gỡ định mệnh của cả hai trên con phố náo nhiệt và sầm uất ở Los Angeles làm thay đổi cuộc đời họ.

Ryan Gosling chia sẻ trên Empire: "Tôi mất hơn hai tháng để học nhiều điệu nhảy trong quá trình chuẩn bị cho La La Land. Tôi học nhiều kiểu nhảy từ thiết hài tới nhảy theo Jazz cổ điển. Tôi cần đạt tới trình độ làm sao ở đâu cũng có thể nhảy ngẫu hứng và tự nhiên". Ngoài khiêu vũ, anh cũng học rất nhiều thứ - từ chơi nhạc Jazz trên đàn Piano đến học lời thoại, lời bài hát.

La La Land đang là ứng viên tiềm năng của giải Oscar năm nay.

Vũ Văn Việt