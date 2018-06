Rihanna, Cate Blanchett cướp nữ trang trong 'Ocean's 8'

Trailer bom tấn hè của The Rock thu hút trong tuần / Dàn mỹ nữ Hollywood lập băng cướp trong 'Ocean's 8'

Mới đây, nhà sản xuất của Ocean's 8 tung ra trailer cuối cùng, hé mở những phân cảnh mới. Phim được chú ý nhiều hơn khi tập hợp hàng chục nữ diễn viên hàng đầu, trong bối cảnh phong trào nữ quyền ở Hollywood đang lên cao.

Rihanna, Cate Blanchett cướp nữ trang trong 'Ocean's 8'

Ocean's 8 (Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô) tập trung vào tám nhân vật nữ do Rihanna, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Helena Bonham Carter đảm nhận. Mỗi nhân vật là một mắt xích quan trọng trong vụ cướp nữ trang không tưởng.

Bà trùm Debbie Ocean, đồng sự Lou, chuyên gia trang sức Amita, đồng phạm Tammy, cô nàng móc túi Constance, chuyên gia máy tính Nine Ball, nhà thiết kế thời trang Rose Weil lên kế hoạch trộm nữ trang tại sự kiện Met Gala ở New York. Đối tượng bị săn đón để trộm nữ trang là quý cô Daphne Kluger do Anne Hathaway thủ vai.

Đây là tác phẩm điện ảnh hiếm hoi đi sâu vào những bữa tiệc của các ngôi sao tại Hollywood. Đêm thời trang đình đám Met Gala được tái hiện trong Ocean's 8 và có sự tham gia của các khách mời như Kim Kardashian, Adriana Lima, Kylie Jenner, Alexander Wang, Kendall Jenner...

Dàn sao nữ của phim.

Đây là phần phim "ăn theo" Ocean's Eleven - tác phẩm quy tụ dàn mỹ nam nổi tiếng Hollywood như George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Elliott Gould... Trong Ocean's 8, chỉ có Matt Damon và Carl Reiner góp mặt cùng băng cướp phiên bản nữ. Tám diễn viên chính của phim hầu hết từng được vinh danh tại Oscar, Emmy, Quả Cầu Vàng, BAFTA..

Ocean's 8 chiếu tại Việt Nam từ ngày 22/6.

Thùy Liên