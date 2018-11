Quỳnh Kool: 'Tôi bị miệt thị vì vai diễn trong Quỳnh Búp Bê'

Quỳnh Kool: 'Tôi không khoe thân để nổi tiếng' / 'Quỳnh Búp Bê' đẩy nhân vật đến đường cùng sau vụ cưỡng hiếp

- Vào vai cô em gái xấc xược của Lan (Thanh Hương đóng), chị đối diện phản ứng từ công chúng như thế nào?

- Nhân vật của tôi mới xuất hiện ba tập nhưng gây ra nhiều sóng gió. Khi phát hiện Lan từng làm "cave", Đào ruồng rẫy, xa lánh chị gái. Khi tập 16 vừa lên sóng, tôi ngay lập tức nhận nhiều tin nhắn chửi bới, phê phán, miệt thị vì thái độ vô ơn của Đào. Trên các diễn đàn, mọi người để lại những bình luận gay gắt. Thực sự, tôi khá sốc, sợ hãi. Từ trước đến nay, tôi hay đóng những vai hiền lành, nhí nhảnh nên chưa từng bị "ném đá" khủng khiếp như vậy.

Ban đầu, tôi khá buồn, tủi thân. Sau đó, tôi suy nghĩ và hiểu ra tâm lý chung của khán giả. Mọi người căm phẫn với thái độ của nhân vật nên ghét lây sang tôi. Tuy nhiên, khán giả mới đứng ở góc độ thương cảm cho Lan mà không suy xét tâm lý của Đào. Đào chưa tròn 18 tuổi, ít va chạm với cuộc sống, luôn thần tượng chị gái. Việc phát hiện quá khứ đen tối của chị gái khiến cô ấy sụp đổ, gây ra phản ứng tiêu cực. Tôi hy vọng trong những tập sau, mọi người đón nhận vai diễn của mình tích cực hơn.

Quỳnh Kool trong phim Quỳnh Búp Bê

- Diễn xuất của chị trong nhiều phân đoạn còn cứng, không tự nhiên. Chị nói sao?

- Nghề diễn vẫn được ví von là "làm dâu trăm họ". Tôi không thể chiều lòng tất cả khán giả. Tôi nghĩ mọi người ghét Đào nên ghét cách tôi thể hiện nhân vật, sẵn sàng nhận xét tiêu cực về diễn xuất của tôi cho bõ tức. Tôi tự tin mình có năng lực. Tôi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, từng tham gia nhiều dự án lớn nhỏ chứ không phải tay ngang.

Hơn nữa, đạo diễn Mai Hồng Phong là người công bằng. Khi chọn diễn viên cho Quỳnh Búp Bê, bác nâng lên đặt xuống từng người, cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Tôi và bác từng hợp tác cách đây vài năm. Bác chủ động mời tôi casting. Lúc đó, tôi đang ở TP HCM thực hiện dự án khác, không thu xếp ra Hà Nội thử vai được. Tôi quay một đoạn video gửi cho êkíp và nhận được thông báo trúng tuyển. Vài ngày sau, nhà sản xuất lại cho biết đã chọn được một số diễn viên khác. Tôi vô cùng hụt hẫng, buồn bã. Gần ngày phim bấm máy, êkíp lại chọn tôi. Nếu không có năng lực, tôi chắc chắn không được xuất hiện trên phim.

Quỳnh Kool sinh năm 1995, tên thật là Nguyễn Thu Quỳnh. Với ngoại hình xinh xắn, Quỳnh Kool thường được giao đóng vai những cô gái ngây thơ, chưa hiểu chuyện đời.

- Cảnh quay nào trong phim làm khó chị?

- Trên phim trường, mỗi cảnh quay đều được chăm chút. Nhiều cảnh chỉ lên phim vài phút, nhìn có vẻ đơn giản nhưng chúng tôi phải diễn nhiều lần đến khi đạo diễn ưng ý mới thôi.

Trong một phân đoạn, tôi bị bạn diễn nam đánh, bạt tai. Lúc diễn, anh ấy sợ làm đau tôi nên ra tay nhẹ, bị đạo diễn bắt thực hiện lại nhiều lần. Tôi nói: "Em chịu được, anh cứ đánh mạnh lên". Lúc bấm máy, do hai bên giằng co, anh đập mạnh vào đầu tôi. Lúc đó, tôi chỉ nghe tiếng "Bốp" vang mạnh bên tai, mắt hoa đi, đầu óc choáng váng. Tuy nhiên, do quá nhập tâm, tôi không dừng lại. Cảm giác đau buốt thậm chí khiến tôi diễn tốt hơn. Về nhà, tôi nổi u to. Đêm ngủ, tôi không được nằm nghiêng suốt hai tuần. Thế nhưng so với các vai nữ chính còn lại, tôi thấy đau đớn của mình chưa là gì.

- Diễn xuất với những đàn chị giàu kinh nghiệm như Thu Quỳnh, Thanh Hương, Phương Oanh, chị áp lực ra sao?

- Mỗi nhân vật đều được xây dựng với màu sắc riêng nên tôi không gặp nhiều áp lực. Khi cắt cảnh, mọi người cười đùa, trêu chọc nhau vui vẻ. Tôi đóng với chị Thanh Hương (vai Lan) nhiều nhất. Nói chung, không khí ở trường quay rất ấm cúng. Các chị thoải mái, chỉ dạy tôi nhiều điều.

MV "Vợ người ta" Quỳnh Kool đóng MV "Vợ người ta" của Phan Mạnh Quỳnh.

- Gắn với danh xưng hot girl của nhiều sitcom hài trên mạng, chị mong muốn gì khi tham gia "Quỳnh Búp Bê"?

- Năm tôi 18 tuổi, bố làm ăn thua lỗ, gia đình khánh kiệt. Tôi đóng sitcom để có thêm thu nhập giúp đỡ gia đình. Nổi lên nhờ sitcom Kem xôi, tôi nhận được nhiều lời mời đóng MV, làm người mẫu. Tôi nhiều lần chụp ảnh ngoài trời xuyên trưa, đóng phim suốt mấy ngày. Hiện kinh tế gia đình tôi đã ổn định hơn. Vì thế, tôi dừng đóng sitcom, chỉ tập trung làm những dự án có chất lượng.

Danh xưng hot girl giúp tôi được nhiều người biết đến thế nhưng cũng hạn chế nhiều cơ hội của tôi. Nhiều đạo diễn không muốn giao vai quan trọng cho các hot girl nổi tiếng qua mạng. Tôi đang nỗ lực xóa đi định kiến đó. Trước Quỳnh Búp Bê, tôi từng nhận được nhiều lời khen với vai Quế trong phim Đi qua mùa hạ. Ngoài ra, tôi cũng đóng chính trong vở kịch Quẫn - thuộc dự án sân khấu ước lệ của thầy Trần Lực.

- Chị có dự định gì trong thời gian tới?

- Tôi vừa hoàn thành một dự án phim điện ảnh trong TP HCM. Là diễn viên duy nhất của miền Bắc tham gia phim, tôi gặp khá nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Tôi dồn nhiều tâm huyết, sức lực. Vì thế, tôi mong mọi người đón nhận vai trò mới của mình.

Hà Thu